Final do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2024 destaca novos talentos

A 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024 , promovida pelo Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , chega à sua reta final com a cerimônia de premiação marcada para esta terça-feira, 12, às 16h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. O evento será transmitido ao vivo pelo canal A TARDE Play no YouTube ( https://www.youtube.com/@atardeplay ) e pelo Instagram @atardeeducacao .

Com o tema "Sou digital, mas minha inteligência não é artificial", o concurso foi voltado a estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de professores orientadores das redes municipais e estaduais da Bahia, parceiras do Programa. O CCJJ incentivou a criatividade dos alunos em diferentes formatos de mídia, organizados em três categorias: Tirinhas - Ensino Fundamental I; Videorreportagem - Ensino Fundamental II; e Artigo de Opinião - Ensino Médio e EJA.

A comissão julgadora avaliou os trabalhos com base em critérios de originalidade, relevância ao tema, criatividade e adequação às diretrizes de cada categoria, selecionando três finalistas por categoria. Além de receber prêmios exclusivos, as produções vencedoras serão publicadas e divulgadas nos canais de comunicação do Grupo A TARDE .

Os finalistas, em ordem alfabética:

Tirinhas: Elias Oliveira Xavier, orientado por Sandra Alves Moura de Jesus, da Escola Municipal Reverendo Rodrigo Silva Santana, em Simões Filho; Isadora Francine Pessoa dos Santos Andrade, orientada por Lirane Cássia, da Escola Municipal General Labatut, em Salvador; e Sarah Kelly Lima de A. Silva, orientada por Jaqueline Santos de Souza, da Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, também na capital baiana.

Videorreportagem: Luan Pablo Jesus, orientado por Agildo da Hora Ferreira Sobrinho, do Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, em Simões Filho; Max Suilly dos Santos Castro, orientado por Gabriel Magalhães Silva, da Escola Municipal Professor Avalino Nunes Rodrigues, em Sítio do Mato; e Ruan Filipe Alcântara, orientado por Cristiane de Araújo Ferreira, da Escola Municipal Denise Tavares, em Camaçari.

Artigo de Opinião: Deane Souza Mendes, orientada por Reginaldo Silva Araújo, do Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos, em Seabra; João Gabriel Santos de Oliveira, orientado por Emanuele da Silva Pereira Peruzzo, do Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul, em Gandu; e José Gabriel Brito Alencar, orientado por Joázila dos Santos Nascimento, do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco, em Juazeiro.