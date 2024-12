Cônsul da Finlândia anuncia na Fenagro chegada de empresários na Bahia

Wilson Andrade, presidente e cônsul emérito da Finlândia na Bahia - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

A Finlândia celebra 108 anos de independência e, em homenagem à data, o estande no Salão Internacional de Turismo, realizado durante a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições, em Salvador, exalta a contribuição e a parceria do país com a Bahia.

Wilson Andrade, presidente e cônsul emérito da Finlândia na Bahia, falou sobre a importância dessa relação durante uma conversa com o Grupo A TARDE. Segundo ele, a homenagem vai além da celebração histórica, trazendo também oportunidades para novos investimentos entre os dois territórios.

"Representamos o Brasil na Finlândia. Estamos recebendo várias missões e delegações daquele pequeno país, que é gigante em tecnologia, formação, educação e, principalmente, na área de energia renovável", pontuou Wilson Andrade.

Homenagem à Finlândia para estreitar laços

Ele também destacou a forte colaboração no setor de base florestal e na indústria de papel e celulose. "A Finlândia é a ‘vovozinha’ das tecnologias de papel e celulose no mundo. Temos aprendido muito com as indústrias, empresas, centros de tecnologia e universidades da Finlândia. Essa homenagem que prestamos neste dia especial, 6 de dezembro, pelos 108 anos de independência, é porque queremos continuar prestando tributo ao governo finlandês, aos finlandeses e ao povo desse país, pela aproximação, pelas possibilidades de parceria e por tudo que nos ensinaram nessa área."

Chegada de empresários finlandeses

Wilson Andrade também anunciou que uma comitiva de empresários finlandeses está visitando a Bahia, abrindo novas possibilidades de parcerias econômicas.

"Hoje, temos uma produtividade maior que a deles e uma competitividade mais forte, mas, ainda assim, as parcerias acontecem, e valorizamos muito isso. [Na próxima semana] teremos uma delegação de empresários finlandeses da área de mineração chegando ao estado. Eles vão se reunir com mineradoras brasileiras, mostrar o que podem oferecer e, ao mesmo tempo, conhecer o nosso potencial. Esperamos que essa visita gere novos negócios", completou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.