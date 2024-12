Criador garante transporte seguro e responsável para equinos

Genilson Leal, peão do Tívoli. - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

A 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) chegou em seu sétimo dia, com uma série de exposições de animais de grande porte que requerem cuidados, à exemplo de equinos.

O Haras Tívoli, da cidade de Rafael Jambeiro, no interior da Bahia, transportou cavalos através de caminhões especiais com separadores para cada um deles, onde há uma reserva de alimento e os cuidados devidos.

"A gente coloca um animal de cada vez em seu separador, para não ter riscos de balançar, do animal se bater. Fica tudo bem alinhadinho", comentou Genilson Leal, peão do Tívoli.

De acordo com Genilson, algumas paradas são necessárias para os cavalos poderem se hidratar e depois é realizada uma limpeza 'geralzona' no espaço onde os animais ficam. No entanto, o peão garante que a viagem é tranquila.

"Só existe uma dificuldade mínima com animais novos, que ainda não tem costume pra subir no caminhão, às vezes dá um trabalhozinho, uma cismada, mas o cavalo acostumado entra suavemente e logo fica confortável", detalhou.

"A gente traz ração, feno, aí tem uma rede que amarramos e enchemos de feno. Depois colocamos dentro do espaço pra cada um dos cavalos, fica tranquilo para eles", completou o peão.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE e reúne mais de 100 mil visitantes. A programação inclui exposições de produtos agropecuários, shows, leilões e o espaço infantil Fenagrinho, consolidando-se como uma vitrine do agronegócio baiano.