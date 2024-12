"Emprego no interior vale o dobro", defende Wilson Andrade

Wilson Andrade, diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), diretor da Finncham Nordeste e Cônsul Emérito Honorário da Finlândia na Bahia e Sergipe. - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O interior da Bahia está no centro de uma estratégia de desenvolvimento econômico e ambiental que une inovação, sustentabilidade e inclusão social. É o que defende Wilson Andrade, diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), diretor da Finncham Nordeste e Cônsul Emérito Honorário da Finlândia na Bahia e Sergipe. Andrade acredita que o investimento nas regiões menos desenvolvidas do estado tem sido um motor de mudanças significativas.

Para Andrade, o impacto da geração de empregos no interior é amplificado devido à carência histórica de oportunidades nessas regiões. “Emprego no interior vale dobrado. É lá que a gente precisa levar o desenvolvimento. E isso tem que se investir”, afirmou ele durante participação na Fenagro, destacando que os projetos florestais e industriais têm atraído mão de obra qualificada e implementado tecnologias de ponta em áreas onde, anteriormente, pouco se via em termos de desenvolvimento econômico.

Sustentabilidade

Andrade também rebateu críticas ao setor florestal, especialmente à ideia de que plantações de eucalipto esgotam o solo. Ele aponta o longo histórico de produtividade em áreas que têm sido usadas há décadas como evidência contrária. “Como é que seca o solo, se as Suzano e seus fornecedores estão há 60 anos no mesmo terreno, produzindo cada vez mais com o solo melhor e a produtividade maior?”, questionou.

O diretor enfatiza que as plantações são feitas exclusivamente em áreas degradadas, contribuindo para a recuperação de terrenos abandonados. Segundo ele, a Bahia possui cerca de 8 milhões de hectares de terras degradadas, que agora são revitalizadas por meio de investimentos que aliam desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

Para Andrade, o interior da Bahia está no caminho certo para se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. “Esse é o caminho, essas são as possibilidades que temos”, afirmou, reforçando que a união de esforços entre empresas, governo e comunidades é essencial para consolidar esse modelo de sucesso.

Fenagro

