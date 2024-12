Premiação da vaca Gir Leiteiro agita noite na Fenagro

Premiação de vaca Gir Leiteiro - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A exposição de vacas da raça Gir Leiteiro já tem premiados nesta noite de sexta-feira, 6, na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece no Parque de Exposições de Salvador.

A competição foi dividida entre quatro categorias: Fêmea Jovem, Vaca Jovem, Vaca Adulta e Vaca Sênior. Os vencedores e segundos colocados foram premiados, além das premiações gerais para o Grande Campeão (GC) e o Reservado Campeão (RC).

Cada categoria é dividida pela idade do animal. Até 36 meses, de 36 a 48 meses, de 48 a 96, e acima de 96 meses. O animal melhor avaliado vence.

Além disso, também são eleitas os Melhores Úberes (MU), sendo que cada vaca pode competir em diferentes categorias.

A Grande Campeã veio da Fazenda Pica Pau Azul, na cidade de Medina, em Minas Gerais, do criador Robson Machado.



Veja abaixo a tabela detalhada dos resultados da Gir Leiteira

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.