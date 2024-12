Adelmário Coelho comemora show na Fenagro e celebra a cultura nordestina e o agronegócio

Forrozeiro abriu a sua apresentação com clássicos do gênero e seus hits - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A noite desta sexta-feira, 6 de dezembro, na Fenagro, no Parque de Exposições, em Salvador, ficou ainda mais animada com o show do cantor Adelmário Coelho. O forrozeiro abriu a sua apresentação com clássicos do gênero e seus hits, ‘Xô aperreio’, ‘Fogaréu’, ‘Não fale mal do meu país’ e ‘Cometa Mambembe’.

Em entrevista ao Portal A TARDE, antes do seu show, o artista revelou a satisfação de poder participar de um evento que celebra as raízes da Bahia e do Nordeste, um verdadeiro palco de exposições culturais e comerciais.

Para Adelmário Coelho, a Fenagro é um cenário perfeito para exibir a música nordestina, especialmente o forró, gênero que ele considera profundamente conectado à cultura do campo e ao agronegócio. "Eu sou um homem do campo, eu sou uma pessoa que vim lá da roça. Então, quando sou convidado para trazer a alegria do forró, sinto que é uma forma de celebrar a cultura do agronegócio, da agricultura familiar, que são pilares dessa feira", explicou o cantor.

O artista também destacou a importância de eventos como a Fenagro para o fortalecimento das tradições nordestinas, lembrando das vaquejadas e cavalgadas, que marcam a presença da força rural e da cultura popular.

"Vi ali na entrada uma jovem, em cima de um cavalo, fazendo cada pirueta, e pensei: 'essa é uma vaqueira de primeira'. Isso é uma prova de como a cultura rural se mistura com nossa música, e o forró se harmoniza muito bem com tudo isso", afirmou, empolgado com a diversidade cultural do evento.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.