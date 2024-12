Carinho liberado! Contato com animais encanta visitantes na Fenagro

Experiência de fazer carinho e interagir com os animais tem se destacado como um dos momentos mais especiais do evento - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A Fenagro 2024, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que acontece até o dia 8 de dezembro no Parque de Exposições de Salvador, não é apenas uma vitrine do agronegócio, mas também uma oportunidade única para os visitantes criarem conexões afetivas com os animais. A experiência de fazer carinho e interagir com cavalos, entre outros bichos, tem se destacado como um dos momentos mais especiais do evento.

Leia também:

>> AO VIVO: Confira entrevista com a secretária de Educação na CASA A TARDE

>> Estudantes de agropecuária de várias cidades fazem visita técnica

>> Fenagro 2024: chocolates diferenciados e sabores exóticos surpreendem

Para Márcia Gomes a interação foi transformadora. “É muito bom, muito gostoso. Você se sente aceita, porque o bicho que escolhe a gente. Com o cavalo, você sente aquele carinho, como se ele dissesse: ‘Pode vir, eu deixo, eu permito’. Isso faz você se sentir pertencente, como parte de uma família”, declarou.

A relação entre os visitantes e os animais também desperta memórias e inspirações, como no caso de Paulo Ricardo Miranda, que cresceu em Terra Nova lidando com cavalos. Hoje, ele transmite esse amor à filha Isayane, de apenas 8 anos.

“Desde os 12 anos comecei a domar cavalos, um amor que só cresceu. Investi em um potro da raça campolina e agora minha filha compartilha essa paixão. Para ela, todo animal de quatro patas é um cavalo”, contou, rindo.

Paulo também elogiou a experiência proporcionada pela Fenagro. “Essa feira é fantástica. É trazer a roça para a cidade. Muitas pessoas não têm contato com cavalos e outros animais rurais, mas aqui é possível assistir competições, montar e criar laços. É maravilhoso”, destacou.

Paulo Ricardo Miranda e Isayane | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Além do espaço para interação com animais, a feira oferece exposições agropecuárias, leilões, shows e o Fenagrinho, espaço dedicado às crianças.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.