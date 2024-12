Estudantes de agropecuária de várias cidades fazem visita técnica

Estudantes da escola rural Rolf Weinberg, em Pojuca - Foto: Carla Melo

Estudantes do escola rural Rolf Weinberg, da Fundação José Carvalho, a cerca de 80 km de Salvador, estiveram em uma visita técnica na maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira de agropecuária do Brasil, nesta sexta-feira, 6, promovido no Parque de Exposições, em Salvador.

A escola rural atende diversas crianças e adolescentes das cidades de Pojuca, Mata São João e outros municípios baianos com raio de aproximadamente de até 150 km. Interligadas ao Programa Raízes do Amanhã, da escola Tina, a Rolf dá continuidade ao ensino dos estudantes que saem do 9º ano do ensino médio, direto para a escola rural.

A visita a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), segundo o coordenador técnico do colégio, Adenildo dos Santos, vai permitir que os estudantes tenham uma vivência ainda maior com a agropecuária na Fenagro.

“Essa é uma oportunidade de permitir que os estudantes diante dessa vitrine de desenvolvimento de conhecimento. Essa é uma oportunidade de conhecer na prática o que será importante para a vida e a carreira deles, com conhecimentos zootécnicos, de novas tecnologias e empreendedorismo”, disse o educador.

Os estudantes também concordam com isso, e disse que a visita vai permitir que sejam aprendidas coisas, além do ramo da agropecuária. Ana Clara e Ketlin são estudantes do estudante do 3º ano do colégio técnico e já sabem o que farão com

“Essa visita faz com que consigamos aprimorar nossos conhecimentos em empreendedorismo. Visitamos diversas coisas na feira, seja na área zootécnica como também na parte de agricultura. Já estivemos no Museu de Anatomia Animal e da piscicultura”, disse Ana Clara.

“Isso é muito importante hoje para a gente. Isso expande o nosso conhecimento. Foi muito legal a Fundação nos proporcionar essa visita para a Fenagro hoje porque a gente pode conhecer ainda mais o que já tínhamos visto na escola”, completa Ketlin.