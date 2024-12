Leilão reúne quase 40 cavalos Mangalarga Marchador na Fenagro

Leilão de Cavalo da raça Manga Larga Machador - Foto: Joilson Cesar | Ag. A Tarde

A Fenagro 2024, uma das maiores feiras agropecuárias da Bahia, está sendo palco de mais um leilão tradicional do Cavalo Mangalarga Marchador, referência no setor e que, este ano, celebra sua 22ª edição, nesta sexta-feira, 6. Um dos organizadores do leilão, Leonardo Piccolo declarou que o evento reúne criadores, amantes e profissionais do mundo equestre para a comercialização de exemplares da raça, conhecidos por sua beleza, força e temperamento equilibrado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Piccolo explicou o significado desse leilão, que já faz parte da história da Fenagro e, a cada edição, atrai um público fiel. "É um leilão bem tradicional do nosso núcleo, com 21 anos de história. Este ano, conseguimos retomar o evento com o objetivo para trazer de volta a família para o ambiente da Fenagro. A exposição foi maravilhosa e conseguimos resgatar o que tínhamos antigamente, trazendo o público para dentro do mundo do cavalo", afirmou Piccolo.

Leilão de animais de qualidade

Com 39 animais de alto padrão, o leilão deste ano destaca-se pela qualidade dos exemplares disponíveis para compra, incluindo coberturas de garanhão e embriões. "Temos animais voltados para criadores e para os amantes do cavalo Mangalarga Marchador. O leilão busca proporcionar um ambiente familiar, onde todos possam conhecer mais sobre a raça e o universo dos cavalos, aproximando o campo da cidade", contou o organizador.

A programação do evento contempla uma variedade de lotes, incluindo exemplares que são destaque no mercado e com grande potencial de reprodução.

A Fenagro 2024, que acontecerá até domingo, 8, tem sido elogiada pela sua estrutura, que oferece uma ampla gama de opções de lazer e entretenimento para todas as idades. "Este ano, a estrutura do Parque de Exposições está fantástica. Quem ainda não veio, vale a pena vir conhecer", destacou Piccolo.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.