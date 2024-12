Ovinocultura e caprinocultura estimulam economia baiana na Fenagro

Além do clima, é preciso que os bichos tenham alimentação e manejo adequado - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Se os grandes bois e cavalos às vezes são motivo de temor para os mais jovens, os caprinos (cabra, bode e cabrito) e ovinos (ovelha, carneiro e cordeiro) são os queridinhos das crianças na Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro). Além de alvo do carinho infantil, os espécimes são um dos fortes segmentos da agropecuária na Bahia e estão representados em peso na Fenagro com animais de ponta.

Com competições para definir os melhores entre cada raça - cujo resultado pode agregar valor ao animal - e venda de espécimes, o comércio em torno da ovinocultura e caprinocultura têm movimentado a feira. “A Fenagro sempre foi uma referência muito forte de ovinos. Mesmo chamando muita atenção com bois e cavalos, hoje os ovinos também são uma grande referência na Bahia. Estarmos aqui com esses animais, grandes criadores e criadores novos é muito gratificante”, conta Carlos Augusto dono do Rancho São José.

Na Fenagro esses espécimes participam de exposições em que são julgadas sua raça, característica morfológica e outros elementos. Essas competições servem para que criadores experientes possam identificar animais que valem a pena ser adicionados ao seu rebanho, e os novos criadores encontrem os melhores representantes de cada raça para desenvolver seus próprios animais com uma boa genética.

“É um local para você valorizar o seu animal, reconhecer esse tratamento que você faz, essa genética dele, mas também melhorar o seu rebanho”, afirma Carlos. IntertítuloQuem viu seu animal ser valorizado foi Fernando Alves, dono do Rebanho F. Filho. O criador trouxe para a feira um borrego - nome dado aos carneiros novos - recém campeão nacional de um evento que aconteceu em Maceió, Alagoas.

O animal que é cotado em R$136 mil foi campeão também nesta edição da Fenagro, o que deve elevar ainda mais esse valor. Com o segundo melhor criador do país na raça Santa Inês, o rebanho F. Filho já alcançou outros resultados positivos na Fenagro, segundo Fernando.

“Já vendemos muito sêmem para criadores do Ceará. Por ser uma exposição tão grande, temos criadores de outros estados aqui, porque é algo que movimenta o mercado externo também”, comenta. A Bahia é uma das potência na criação da raça junto com outros estados do Nordeste por conta do clima favorável. Todavia, o animal é criado também em outras regiões do país.

Além do clima, é preciso que esses bichos tenham alimentação e manejo adequado para seu desenvolvimento, segundo Alex Santana dono da Agropecuária Afllan. Os animais de ponta podem chegar “com facilidade a R$100 mil ou até mais do que isso”, aponta Alex. Um dos destaques no estado é o comércio da carne de cordeiro e cabrito, como indica o dono do rebanho F. Filho.

“Somos um estado que produz essa carne com uma potência muito grande. Temos alguns frigoríficos hoje no estado que são referência nacional”, afirma Fernando Alves. Por isso, ele ressalta a importância de espaços como a Fenagro, porque a carne de qualidade é fruto de animais com uma boa genética e nessas feiras os pequenos e grandes criadores podem melhorar seus rebanhos. Ou por meio da compra de animais de qualidade, ou até mesmo adquirindo semem ou embriões.

A Fenagro segue até amanhã e hoje os ingressos custam R$20, a meia-entrada, e R$40, a inteira.