Rei da seresta: Silfarley abre última noite de shows na Fenagro 2024

A última noite de shows da 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) começou com muita animação sob o comando de Silfarley, conhecido como o "Rei da Seresta". Neste sábado, 7, o cantor embalou o público no Parque de Exposições de Salvador com clássicos que marcaram sua carreira.

Com hits como 'La Mour', 'Tem Cerveja Aí' e 'Pátio do Posto', Silfarley trouxe à Fenagro uma apresentação repleta de nostalgia e emoção, arrancando aplausos e coros do público que lota o espaço.

Além de abrir a última noite de programação musical, a Fenagro segue até este domingo, 8, com diversas atrações que incluem exposições agropecuárias, leilões, gastronomia e o espaço infantil Fenagrinho. Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, já recebeu milhares de visitantes ao longo da semana, consolidando seu sucesso em mais uma edição.



Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.