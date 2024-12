Fenagro: Leilão Nelore Pintado tem lances de até R$ 78 mil

Leilão contou com animais de vários estados - Foto: José Simões/ Ag A TARDE

Um dos principais destaques deste sábado, 7, da Fenagro, a maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, que acontece até domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador, foi o Leilão Nelore Pintado Bahia, que reuniu apaixonados por bovinos e contou com 99 lotes. O Portal A TARDE acompanhou o leilão, que foi transmitido para todo o Brasil.

Os interessados em arrematar algum animal tinham como opções novilhas, vacas, bezerras, vacas paridas, touro, novilhas paridas, garrotes e bezerros. Os lances, parcelados em 30 vezes, podiam ser feitos não apenas presencialmente, mas online também, pelo WhatsApp, pois pessoas de diversos lugares participaram.

Leia mais

>> De ‘Timbalada’ a ‘Xarope’: confira nomes exóticos de bovinos

>> Campeonato de marcha geral de cavalos elege o “campeão dos campeões”

>> Jorge Khoury fala sobre a Fenagro e sua importância



O leilão contou com animais de vários estados, com pesos que vão de 240 kg a 1022 kg. Os lances variaram de R$ 45 mil, R$ 57 mil a R$ 78 mil. Esse último foi para metade (50%) de um touro preto, chamado de Talbot da Popo.

Outro ponto alto do evento foi o momento em que foi leiloado a bezerra Raridade, do cantor João Bosco, da dupla com Vinícius. O artista participou brevemente do leilão por telefone.

FENAGRO

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.