Jorge Khoury fala sobre a Fenagro e sua importância

O superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Jorge Khoury, visitou o espaço A TARDE Educação e participou de uma entrevista ao Casa A TARDE neste sábado, 7, onde falou sobre o papel da Fenagro.

Questionado sobre o impacto da feira no agronegócio, Jorge respondeu que: "Por um lado muita coisa na área da indústria e do comercio depende do agronegócio, ela é importante para o setor agrícola, mas para a economia do pais como um todo. Por outro lado, também há a questão de estarmos muito ligados ao agronegócio de grande porte, que é importante, mas ela (fenagro) serve para ajudar o pequeno também."

Além disso, ele relembrou dos tempos que foi prefeito de Juazeiro, onde organizou uma outra feira, em parceira com o A TARDE que pode ter servido como inspiração para a Fenagro.

"Eu tive a iniciativa de fazer, tive a condição de bancar, mas ao meu lado, eu sempre tive um braço forte chamado A TARDE que ficou comigo desde o primeiro momento. Estando comigo na primeira FENAGRI, Feira Nacional de Agricultura Irrigada, e eu acredito que tenha sido a inspiração para a FENAGRO."

Jorge Khoury destacou ainda uma das iniciativas do A TARDE Educação, o Laboratório de Cores Naturais, que segundo ele, une aprendizado e sustentabilidade.



“Com o Laboratório de Cores Naturais, promovido pelo Projeto A TARDE Educação, é possível testemunhar a transformação por meio da atividade que une aprendizado prático e sustentabilidade. Mais que isso, o projeto, em sua essência, forma crianças com pensamento crítico e mais conscientes, o que contribui diretamente para a formação de jovens preparados para construir um futuro melhor”, explica o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.