Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

Vinicius Silva jurado da raça mangalarga, explicou o formato do campeonato, critérios avaliados. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Uma das principais atrações da 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece no Parque de Exposições, são as provas de julgamentos, e neste sábado, 7, vai ocorrer o grande julgamento de cavalos Mangalarga. Em entrevista ao Grupo A TARDE, Vinicius Silva, jurado da raça Mangalarga, explicou o formato do campeonato, critérios avaliados.

"Durante os três dias nós fizemos os julgamentos tanto de marcha quanto de morfologia e dentro dessas categorias, desses campeonatos, foram tirados os três melhores animais de cada categoria. Hoje eles voltam para disputar o grande campeonato, tanto de marcha quanto de morfologia." Explicou Vinicius sobre como funcionou o formato do campeonato.

Após isso, ele apresentou as dinâmicas do último dia de campeonato, com a categoria geral, tanto de machos quanto de fêmeas. "Nós temos toda a dinâmica de marcha, ou seja, o campeonato de marcha, o grande campeonato de marcha, e depois toda a dinâmica de morfologia, que são os animais parados ali para as avaliações estáticas, morfológicas."

E finalizando, ele ainda falou sobre os critérios utilizados. "Dentro dos critérios usados, a gente tem como parâmetro de avaliação sempre o nosso padrão. Então, nós temos hoje aqui dentro da Fenago três raças, e cada raça tem seu padrão. A gente busca sempre aproximar o máximo possível dentro das nossas avaliações e dos julgamentos o que cada padrão descreve."

Confira vídeo completo:



Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.