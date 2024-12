De ‘Timbalada’ a ‘Xarope’: confira nomes exóticos de bovinos

Leilão aconteceu no Parque de Exposições - Foto: José Simões/ Ag A TARDE

Realizado na tarde deste sábado, 7, no Parque de Exposições, em Salvador, o 1º Leilão Nelore, na Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), chamou a atenção não apenas pelos valores elevados dos lances, mas também pelos nomes diferenciados e exóticos dados aos bovinos ofertados.

Entre os animais apresentados, o público encontrou vacas e bois com nomes criativos como “Timbalada”, “Xarope”, “Galeria”, “Gananciosa”, “Galáctica” e “Malhado”.

Leia mais

>>Campeonato de marcha geral de cavalos elege o “campeão dos campeões”

>> ‘Super abacaxi’ desenvolvido pela Embrapa chega ao mercado em 2026

>> Jorge Khoury fala sobre a Fenagro e sua importância

Outros faziam referência a lugares conhecidos do mundo, como ‘Salvador’, ‘Finlandia’, ‘França’, ‘ Florida’, ‘Galeao’ e ‘Gramado’.

Ofertas e valores

Cada mamífero foi leiloado por lances a partir de 1.000 reais, com alguns alcançando valores superiores a 2.500 reais.

Os valores mencionados correspondem às parcelas que cada comprador pagará em 30 vezes. Ou seja, se um boi ou vaca for arrematado por 1.500 reais por parcela, o valor total do animal será de 45.00 reais.



Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.