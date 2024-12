Campeonato de marcha geral de cavalos elege o “campeão dos campeões”

Campeonato de marcha geral de cavalos da Fenagro - Foto: Bruno Dias | Portal Massa

A Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro) chegou ao seu penúltimo dia neste sábado, 7, no Parque de Exposições, em Salvador. Nesta tarde, foi realizada a final do grande Campeonato de Marcha Geral de Cavalos, que elegeu o “campeão dos campeões” de cada raça da modalidade, divididos por sexo e idade.

A competição, que iniciou no dia 29 de novembro, reuniu os destaques de cada divisão e sub-divisão entre as raças. Eles disputaram entre si para definir o melhor entre os melhores, ou o “campeão dos campeões, como são chamados.

Os animais foram avaliados por juízes que consideraram critérios como morfologia, marcha e deslocamento, entre outros aspectos. Os equinos que apresentaram melhor equilíbrio entre esses critérios conquistaram o título.

A área da competição ocupou um grande setor do Parque de Exposições, com espaços dedicados às modalidades Campolina, Mangalarga e Mangalarga Marchador, cada uma destacada por suas características específicas. Desde a sexta-feira (29), diversos competidores participaram de campeonatos iniciais até chegar à tão aguardada “final das finais”, premiando o melhor entre eles.

Premiação

Os melhores exemplares de cada raça e modalidade foram agraciados com uma faixa e um troféu, apresentado para todo o público entusiasta de equinos presente na Fenagro. Além disso, o título enriquece o ‘currículo’ do animal e do competidor, proporcionando grande destaque na categoria.