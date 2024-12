‘Super abacaxi’ desenvolvido pela Embrapa chega ao mercado em 2026

- Foto: Leo Moreira/Ag. A TARDE

Uma nova espécie de abacaxi, batizada de ‘Sol Bahia’, é a grande aposta da Embrapa para maximizar a produção do produto na Bahia. Bem mais resistente às pragas e com um sabor muito mais adocicado, a Ananas comosus (nome científico) é resultado de um cruzamento entre duas especiais, uma originária da Amazônia e outra comum no Havaí, e deve ser comercializada apenas a partir de 2026 devido a algumas questões logísticas, como explica o pesquisador da Embrapa Joselito Mota.

“Essa espécie está sendo desenvolvida faz 5 anos e devemos lançar em 2026. A Embrapa só lança quando ela tem material de propagação, material de plantio, para não criar uma expectativa frustrada. Então, nesse momento, agora a Embrapa está fazendo uma multiplicação acelerada para disponibilizar o que está sendo o gargalo do lançamento: a disponibilidade das mudas”.

Segundo o pesquisador, além do sabor, a principal vantagem da ‘Sol Bahia’ é a fácil adaptação a climas e a resistência à fusariose, maior responsável pela perda de plantio.

“Nós temos na nossa coleção de variedade na Embrapa mais de 600 materiais. A gente tem alguns que são resistentes à principal doença, a fusariose . A região de Itaberaba é o maior polo de produção de abacaxi, dependendo das condições climáticas o agricultor pode perder até 90% do plantio da roça dele por conta da fusariose. Se as condições climáticas favorecerem a proliferação desse agente”.

Ele ainda explica os aspectos levados em conta para a produção da nova espécie. “Quando vem o material que a Embrapa seleciona, faz cruzamentos e define como um material resistente, palatável, tem bom nível de produtividade, tem tamanho de coroa, são muitos detalhes, mas o preferencial mesmo é justamente a ‘palatividade’, que ele seja doce e resistente à fusariosa”.

Antes de ganhar ‘as ruas’, o abacaxi foi o destaque do stand da Embrapa na 33ª edição da Fenagro, que acontece até este domingo, 8, no Parque de exposições da Bahia. A característica doce da iguaria conquistou o público, que logo se viciou no fruto. A pequena Júlia, de apenas 5 anos, não conseguia parar de comer. Ela foi ao evento acompanhada da mãe Nivia Carvalho.

“Ele é bem docinho, você vê que criança gosta, minha filha Thaís, você acabou de comer o abacaxi, bem saboroso e eu acho interessante também para a região do Nordeste, né, para a gente que vive numa região tão seca que às vezes têm várias regiões que não tem chuva. Então acho que a Embrapa vem para ajudar no desenvolvimento dessas novas frutas que possam viver aqui no Nordeste”, disse antes de questionar a filhinha. “Ju, você aprovou o abacaxi? Se aprovou, tá gostoso? E ela está comendo, então gostou”.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes