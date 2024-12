Casais curtem shows da Fenagro: "Sofrência sem sofrer"

Shows acontecem no Parque de Exposições, em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O clima de sofrência tomou conta da Fenagro 2024, na noite deste sábado, 7. Com shows de artistas de arrocha e seresta, o esperado era ver a galera sendo castigada pelas canções, mas um número expressivo de casais chamaram atenção por curtirem sem sofrer.

Juntos há 23 anos, o casal Tatiane Costa e Lismar Silva chegou cedo para aproveitar as apresentações dos artistas preferidos. "A gente adora arrocha. Viemos por Zezo, Silfarley e Toque Dez. Vamos ficar até o final", contou Lismar.

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Larissa Jéssica e João Maurílio estão namorando há sete meses. A Fenagro é o primeiro grande evento que eles estão indo como um casal e a experiência já se tornou inesquecível.

"Sou de Abaré, extremo norte do estado, e vim de lá só para curtir a Fenagro, que é algo diferenciado", contou o jovem.

Os pombinhos têm preferências diferentes para artistas, mas possuem a mesma paixão pelo ritmo musical e querem ficar até o final. Enquanto Larissa aguarda por Nadson O Ferinha, João conta os minutos para a apresentação de Zezo.

"Eu estou gostando e quero ficar até o final por Nadson", disse a moça. "E Zezo Potiguar, que é um cara diferenciado", completou ele.



Quem também não abriu mão de ver de pertinho o artista que costuma ouvir em casa foi Leíldes Santos. Acompanhada por Gilsinei Sales, seu companheiro de vida há quase oito anos, ela vai poder aproveitar a apresentação de Zezo sem lágrimas.

"Vamos fazer oito anos juntos, então não temos motivo para sofrer, graças a Deus que não, só para curtir", declarou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.