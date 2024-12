Fenagro: Espaço +Bahia recebe projetos de desenvolvimento de Cadeias Produtivas

- Foto: Isabela Cardoso/AG. A Tarde

A 33ª edição da maior feira de agronegócio do Norde-Nordeste, a Fenagro, teve início neste sábado, 30, no Parque de Exposições de Salvador. Entre as atrações e atividades disponíveis no evento está o Espaço + Bahia, no pavilhão institucional do governo, que apresenta o Setor de Cadeias Produtivas, com divulgação de projetos e os principais produtos de cada expositor.

Um dos estandes presentes é a Colmeia Entreposto Apícula, empresa sediada em São Felipe, cidade no recôncavo baiano. A companhia, que tem mais de 25 anos de atuação, trabalha junto as redes varejistas e no comércio varejista em geral em Salvador, afirma Antonio Andrade Silva, diretor comercial da organização.

“Nosso portfólio é o mel de abelha. O mel nós temos os potes, em sachê, nós temos também as garrafas com mel de 350 gramas, mel de 700 gramas, mel de 280 gramas. Estamos no mercado há mais de 25 anos e estamos aqui apresentando nossos produtos, fazendo parte estande da cadeia produtiva do mel, onde também pode ser visto aqui a indumentária do apicultor. O material apícola que a gente está apresentando, algumas informações do nosso setor de apicultura, também bate-papo para os visitantes que a gente pode tá conversando mais profundamente, falando da maravilhosa vida das abelhas e aquilo que ela traz pra gente e os seus produtos que são essenciais para a saúde”, explicou, ao Portal A TARDE.

A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), instituição pública que trabalha na promoção do desenvolvimento rural sustentável das regiões produtores de cacau no Brasil, está destacando está destacando suas iniciativas de biotecnologia e biologia molecular na Fenagro.

“Nós estamos representando aqui toda a cadeia produtiva do cacau, apresentando a pesquisa na area de biotecnologia, biologia molecular, e uma parte do subproduto do cacau que é o chocolate. Então, Ceplac é responsável pela pesquisa desde o plantio até o chocolate. Nós fomos responsavel pelo trabalho de desenvolvimento de chocolate na Bahia. Hoje, existem mais de 170 fabriquetas de chocolate de origem na Bahia. A Ceplac está hoje com uma diretoria em Brasília, no prédio do Ministério da Agricultura, e nós hoje representamoso sul da Bahia, a Ceplac Ilhéus, onde existe o centro de pesquisa com um centro tecnológico que dá assistência aos produtores de cacau da Bahia e do Brasil”, disse Erivaldo de Souza, relações públicas da Ceplac.

O projeto Chocolates CETEP MRC, produzido na Escola Fábrica do Chocolate, foi desenvolvido com uma proposta de popularização e fortalecimento da cadeia produtiva do cacau no Território do Médio Rio das Contas. Todos estudantes que cursam agroindústria, junto com o ensino médio, participam da fábrica e fazem estágio para concluir o curso.

Este ano, duas estagiárias da fábrica foram selecionadas para apresentarem o programa na Fenagro. Ao Portal A TARDE, as estudantes Suelen dos Santos e Raabe Silva explicaram como funciona o processo de produção do chocolate.

“O nosso chocolate é produzido totalmente na fábrica de forma manual. Nosso colégio fica localizado em Ipiaú e ele é o que é um chocolate beach bar. É quando a gente pega desde amêndoa até a embalagem, ou seja, todo o processo somos nós que fazemos na escola. Nosso chocolate é totalmente selecionado com a prova de corte pra ver se as amêndoas estão boas pra fazer o chocolate. Depois disso, a gente passa pra torra que é quando o chocolate é virado de dez em dez minutos e depois ele vai pra soprador que é quando a gente separa a amêndoa da casca e ele vira o nibs que a gente também coloca no chocolate branco”, explica Suelen.

“Nisso colocamos o nibs no liquidificador pra bater, ele vira pó, depois colocamos na máquina pra mexer todos os ingredientes, sai o liquor e vai pra temperagem. Cada chocolate tem uma temperatura ideal pra se cuidar. Colocamos então na embalagem que é totalmente manual e nos que fazemos”, completa Raabe.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.