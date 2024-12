Milsinho Toque Dez anuncia lançamento de DVD em Salvador

O cantor se apresentou na segunda noite de shows da Fenagro 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

A Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste, vai chegando ao fim neste domingo, 8, após 10 dias de programação no Parque de Exposições de Salvador. Ao A TARDE, o cantor Milsino Toque Dez, que se apresentou na noite de shows deste sábado, 7, contou, em primeira mão, que o lançamento do próximo DVD será em Salvador.

"A gente soltou hoje a primeira parte do nosso DVD e tem a segunda parte que a gente vai soltar no Natal. Estamos preparando mais novidades, o próximo DVD vai ser aqui em Salvador", diz.



O cantor também comemorou sua participação na Fenagro. "Uma sensação maravilhosa estar fazendo parte de um super evento desse. Estou tendo um grande prazer. Vou trazer muito arrocha e muita sofrência, finalizando esse evento com chave de ouro", celebra.

A segunda noite de shows da Fenagro aconteceu, no sábado, 7, com diversos nomes do arrocha no palco. O evento contou com apresentações de Silfarley, Tayrone, Unha Pintada, Klessinha, Zezo, Nadson O Ferinha e Toque Dez.