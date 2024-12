Último dia da Fenagro 2024 tem leilão de mil gados de corte

A Fenagro termina neste domingo, 8 - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Neste domingo, 8, a Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), uma das principais feiras agropecuárias do Brasil, chega ao seu último dia com mais um leilão, desta vez de mil bovinos de corte. O evento promete movimentar o setor agropecuário, com a venda de novilhos e bezerros de alta qualidade, com preços que chegam a mais de R$ 3 mil por animal.

Com a presença de criadores, investidores e produtores, o leilão se destaca não apenas pela quantidade de animais, mas também pela qualidade genética dos bovinos, que são selecionados para atender às demandas do mercado de carne de alta qualidade.

A Fenagro é conhecida por ser um ponto de encontro para o setor agropecuário, reunindo profissionais, empresas e inovações do ramo.

Além dos leilões, o evento tem oferecido desde o dia 29 de novembro uma vasta programação com exposições de maquinários, produtos agropecuários, palestras e demonstrações de novas tecnologias voltadas para o desenvolvimento da pecuária e da agricultura, além de feiras de produtores locais.

Neste domingo, o Parque de Exposições de Salvador ainda recebe o ranch sorting, uma competição que simula a separação de gado nos currais, e apresentações musicais na praça de alimentação.