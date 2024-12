“Superação de meta”, diz dona de gatil na Fenagro

- Foto: Portal MASSA! / Vinicius Viana

Quando o quesito é adoção de felinos, a Fenagro deu um verdadeiro show. Até o momento, 20 gatos foram adotados durante os 10 dias de exposição da 33º edição da maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste.

A dona do gatil Dom Felino Cat Spa comemorou o resultado. Segundo Érika, a expectativa era de uma adoção por dia, mas a meta foi superada com folga. Mesmo no último dia do evento, o ritmo de adoções continuava intenso.

“Para a gente, houve uma superação da meta. Nós tínhamos, assim, a expectativa de uma adoção por dia, mas tivemos, até ontem, mais de 20 gatos adotados. Então, superou em muito nossa expectativa, foi um sucesso absoluto. Aliás, está sendo! Hoje mesmo, dois dos gatinhos já estão reservados. Vêm mais gatinhos à tarde, então superamos a expectativa que a gente criou”, relatou Erika.

Ela ainda aproveitou para divulgar como interessados podem adotar um amigo de quatro patas fora da Fenagro:

“Bom, no caso, você tem o Instagram do Adote um Gatinho, que é o de Marcela, nossa anfitriã, na verdade. Também tem o Instagram do Dom Felino Cat Spa, de onde fomos gentilmente convidados para trazer os gatinhos. E tem o meu telefone, para contato direto comigo, que é o (71) 99330-8648”, concluiu Erika.