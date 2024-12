Nadson O Ferinha elogia público baiano em show na Fenagro: "Diferenciado"

Nadson O Ferinha cantou seus principais sucessos na última noite de shows da Fenagro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O cantor Nadson 'O Ferinha' agitou quem esteve na Fenagro, na madrugada deste domingo, 8, na última noite de shows do evento. Após subir ao palco, ele conversou com o Grupo A TARDE, que realiza a feira,e falou da alegria em cantar para o público baiano, que classificou como diferenciado.

"Fico feliz demais, porque todas as vezes que a gente vem tocar aqui em Salvador é uma grande emoção, porque o público daqui é muito diferenciado. Primeira vez na Fenagro, a primeira de muitas, se Deus quiser, e o show foi muito lindo, a galera arrebentou", disse Nadson.

Nadson relembrou a gravação do CD "Na Prainha", produzido na capital baiana. Em relação às novidades, ele falou da parceria com MC Tuto, que já é sucesso nas redes sociais e promete ser um dos hits do verão.

"Eu lancei um CD recentemente, 'Na Prainha', que eu fiz em uma resenha aqui em Salvador. E dia 20 de dezembro eu vou lançar uma nova música com o MC Tuto: 'Olha o Dedinho de Não'. Graças a Deus está viralizando no Tiktok e Instagram antes de soltar e eu acho que vai ser o vídeo do verão", concluiu.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro segue até este domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador. O evento conta com exposições de produtos agropecuários, shows e o espaço infantil Fenagrinho, atraindo mais de 100 mil visitantes.