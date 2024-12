Unha Pintada e Klessinha animam Fenagro com repertório de músicas antigas

Aldiran Santana da Banda Unha Pintada - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A madrugada deste domingo, 8, na Fenagro 2024 foi marcada por apresentações cheias de nostalgia e emoção. Unha Pintada, sob o comando de Aldiran Santana, e a cantora Klessinha subiram ao palco do Parque de Exposições de Salvador e encantaram o público com um repertório que trouxe sucessos antigos e hits que marcaram suas trajetórias.

Klessinha relembrou canções que a consolidaram no cenário da música romântica, como 'Vou Te Procurar' e 'Volte Amor'. Com seu timbre marcante e presença de palco envolvente, ela emocionou os fãs ao interpretar clássicos que continuam a tocar corações.

Já Unha Pintada trouxe ao público hits que se tornaram hinos da sofrência, como 'Recairei' e 'Condenado'. O cantor, conhecido por transformar experiências de amor e desilusão em músicas, fez o público cantar em coro durante toda a apresentação.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro segue até este domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador. O evento conta com exposições de produtos agropecuários, shows e o espaço infantil Fenagrinho, atraindo mais de 100 mil visitantes.