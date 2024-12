Mulheres entram na tendência e usam vestido azul para show de Tayrone

Alana Silva Santos, de 17 anos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um dos maiores hits da carreira do cantor Tayrone Cigano voltou a fazer sucesso com as novas gerações. Intitulada como 'Vestidinho Azul', a canção motivou várias mulheres a curtirem a segunda noite de shows da Fenagro com a peça de roupa citada na letra.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A Tarde, Tayrone comemorou o sucesso da canção e revelou que já havia notado uma movimentação diferente entre o público feminino nos últimos meses.

"Já reparei e acho a homenagem maravilhosa! Essa música é uma música linda. Eu gravei também no nosso DVD que vamos lançar, vamos lançar cinco músicas, dia 19, do nosso mais novo projeto, e Vestidinho Azul está nela. É uma música que o público sempre pede, curte nos shows e que a gente sempre toca", declarou o artista.

Mulherada foi para a Fenagro de azul

Ao Grupo A Tarde, a jovem Flávia Cristina, de 24 anos, contou como fez a escolha do look para acompanhar a apresentação do artista.

Flávia Cristina, de 24 anos | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"Eu gosto do azul, mas também tem tudo a ver com o cantor que eu vim ver, o Tayrone.

Alana Silva Santos, de 17 anos, também está de olho nos assuntos mais comentados nas redes sociais e decidiu vir a caráter para o show de Tayrone.

"Há muito tempo, desde criança, eu sempre escutei Tayrone, sou muito fã dele. A roupa foi inspiração nele", disse a adolescente.

Myckaelly Ribeiro contou o porquê decidiu ir com um vestidinho colado azul para a Fenagro: "Metade por gostar e metade por Tayrone, chamando atenção para o verão, mas Tayrone é Tayrone, mora no coração da gente, vem da nossa história, da minha infância. O cara é estourado".