Fenagro chega ao último dia com clima de despedida para vendedores e expositores

Último dia da Fenagro 2024 - Foto: Joilson César/ Ag A Tarde

Após uma semana intensa de programação recheada de expositores, vendedores, shows e palestras, a Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro) chega ao fim neste domingo, 8, no Parque de Exposições, em Salvador. O evento, que é um dos maiores do setor agropecuário do norte-nordeste, novamente se consagrou como palco de grandes negócios e reencontros, especialmente para aqueles que, como os expositores, sentiram a energia do retorno após quatro anos sem ser realizado.

Para Maria de Lourdes, vendedora de plantas medicinais e flores, em entrevista ao Portal A TARDE, a Fenagro tem um significado especial, pois marca seu retorno após a pausa forçada pela pandemia. "A gente trabalha há 16 anos, desde 2008. Já participamos de várias edições, mas depois da pandemia não conseguimos vir mais. Agora, em 2024, estamos voltando com tudo", disse, ao comentar a retomada do evento que, para ela, tem um caráter tanto comercial quanto de fortalecimento da marca.

Leia Mais:

>> Fenagro: Leilão Nelore Pintado tem lances de até R$ 78 mil

>> Ranch Sorting: Esporte de apartação é febre na Fenagro

Maria, que é natural de Feira de Santana, trouxe uma variedade de produtos, como ervas medicinais (stevia, hortelã, alecrim, guaco, entre outras) e flores, todas cultivadas na Bahia. Ela explicou que a proximidade com o clima baiano favorece a aceitação dos produtos, que são mais resistentes à adaptação do que as plantas vindas de outros estados. Para ela, a feira é uma grande vitrine.

"É uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho e, claro, de vender. Muitos clientes voltam em outros eventos para procurar a gente", afirmou, satisfeita com o desempenho das vendas. Apesar da maratona de dias intensos, ela já sente a saudade do evento, algo comum entre os expositores quando a feira chega ao fim.

Outro participante que também compartilhou a mesma sensação foi Iran Matos, produtor de café. Ele destacou a importância da Fenagro para a divulgação de seu produto e marca. “A Fenagro é essencial para dar visibilidade ao nosso café, mostrar a qualidade e todo o processo de produção. Além disso, é uma excelente oportunidade para fazer contatos e fortalecer a rede de clientes", explicou Iran, também destacando que conquistou clientes até de fora do país.

Vendedora de peças de crochê, Sandra Regina destacou a importância da feira para conseguir fazer uma divulgação e conquistar novos clientes, além de vender seus produtos. É o caso também da família responsável pelo Licor da Vó Nieta, que apresentou para centenas de pessoas a variedade da bebida que vende.

Assim como os vendedores, as ONGs de animais também celebraram a quantidade de gatos que foram adotados nesta semana: 22 até a manhã deste domingo. Para muitos expositores, a Fenagro é a oportunidade ideal para que as pessoas possam ter mais contato com diferentes espécies.