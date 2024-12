Crianças aprendem a montar em pôneis na Fenagro

- Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Com um sorriso estampado no rosto, a pequena Mirian Santos Torres, de 7 anos, ajeita o capacete para ter sua primeira experiência ao montar um equino na vida. Portadora do transtorno do espectro autista (TEA) ela foi ao segundo dia da 33ª edição da Fenagro, que acontece neste domingo, 1, no parque de exposições, em Salvador, acompanhado dos pais e pôde aprender a montar no pequeno pônei de nome Mickey.

Ela e outras crianças tiveram seus primeiros contatos com os equinos graças à Arena Pônei. Coordenadora e fundadora do projeto, além de participar da Fenagro há 15 anos, Zulmira Sena explica como funciona o espaço.

"Arena Pônei é um espaço onde a gente busca promover memórias afetivas, onde os pais podem interagir com os filhos, com os cavalos, com os pôneis. Nós temos aqui vários pais que montam nos cavalos e as crianças nos pôneis, e filmam, tiram fotos, guardam essas memórias, especialmente para as pessoas da cidade que não têm muito acesso aos cavalos, aos pôneis, especialmente para as crianças que hoje em dia estão tão focadas nas redes sociais, na internet, e não no mundo real", contou ao Portal A TARDE.

Francisco Torres, pai da pequena Mirian falou da primeira experiência da menina durante a Fenagro. "No começo ela ficou com medo, né? Mas quando ela se acostuma, ela vai mesmo com medo. Ela adora animais. Ela brincou com o pônei antes ali.

Assim como ela, Beatriz Quirino, de 5 anos, também montou em um animal do tipo pela primeira vez e não escondeu a alegria. "Eu vim um pônei na primeira vez no ano passado, mas não montei", disse ao salientar para mais que agora ela terá que trazer a menina todos os anos.

E para quem pretende desfrutar da experiência inesquecível, é só comparecer ao espaço montado na Fenagro que funciona até o dia 8 de dezembro, das 9h até às 20h.