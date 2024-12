Cachaça da Chapada Diamantina atrai visitantes para Fenagro em Salvador

As cachaças da região da Chapada Diamantina são conhecidas nacionalmente e exportadas para vários países. - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

Cachaça, pinga, cana ou caninha, seja qual for o apelido carinhoso, os amantes da aguardente de cana-de-açúcar produzida no Brasil encontram uma vasta variedade da bebida na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que segue até o próximo dia 8 de dezembro.

O evento tem reunido visitantes de todas as idades, com destaque para a presença de expositores como Deysson Soares, representante da Chapada Diamantina, que participa pela segunda vez. "Aqui hoje eu represento três marcas: Serra das Almas, Princesa da Chapada e Cambuí. Todas são cachaças orgânicas, produzidas na Chapada Diamantina", destacou ele, reforçando o diferencial da produção sustentável da região.

Deysson também compartilhou suas expectativas para o evento. “Estamos confiantes de que hoje o fluxo será maior, especialmente neste domingo", afirmou o expositor, que fica no local até às 20h.

As cachaças da região da Chapada Diamantina são conhecidas nacionalmente e exportadas para vários países, sendo encontradas na 'Vila da Cachaça' da Fenagro.

A feira reúne expositores de diversas regiões, promovendo o encontro de culturas e sabores através da cachaça e outros produtos agropecuários.

Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, a Fenagro, realizada pelo Grupo A TARDE, acontece no Parque de Exposições de Salvador. A programação inclui exibição de animais, produtos agropecuários, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho, com expectativa de atrair mais de 100 mil visitantes.