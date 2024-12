Expositores de plantas e flores são destaques na Fenagro

Plantas e flores estão sendo destaque na 33ª edição da FENAGRO - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

As plantas e flores estão sendo destaque na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (FENAGRO), que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o dia 9 de novembro.

Neste domingo (30), os expositores do ramo apresentaram seus produtos e falaram sobre a variedade de preços ao Grupo A Tarde.

Geisa Machado é expositora da Fenagro há cerca de 10 anos e estava ansiosa para voltar ao evento, que havia sido pausado devido a Pandemia da COVID-19.

"As expectativas são as melhores. Cinco anos sem Fenagro, depois da pandemia, e aí a expectativa é de muitas vendas. A gente fez um bom investimento de mercadoria", relatou.

Conhecido como o rei das rosas do deserto, o empreendedor Antônio Souza Ferreira explicou que o preço das plantas varia conforme o tamanho das mudas, para se adequar melhor ao bolso do público.

"Nós temos mudas a partir de R$20 a R$200, de R$500 até R$ 1000, tem todo o preço, mas começa a partir de R$20", contou.

| Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Diversas opções para o público

Djane Martins é representante da Floricultura Flor de Menina, um negócio familiar. O carro-chefe da empreendedora são flores, pequenas plantas e adubos.

"O destaque da gente aqui é orquídeas e as flores secas, que são desidratadas, secas, naturais. A gente também vende bastante pimenta, alecrim, arruda, coentro, hortaliças... Tem substrato, substrato pra rosa do deserto, tem 10-10, tem terra, terra preta, terra vegetal e esterco de boi", declarou.

| Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.