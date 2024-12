Consórcio de chocolates marca presença na Fenagro: “Orgulho"

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O Consórcio Cabruca de Exportações de Chocolate Fino do Sul da Bahia marca presença pela primeira vez na maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a Fenagro, que chegou ao seu segundo dia neste sábado, 30, no Parque de Exposições, em Salvador, e vai até o dia 8 de dezembro.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Thiago Fernandes, diretor do Consórcio, celebrou a participação na feira. “Para a gente, é motivo de muito orgulho estar aqui na nossa primeira Fenagro. A gente sabe que desde 2019 que o evento não acontecia e estamos muitos felizes que retornou em grande estilo e com o consórcio já atuando”, iniciou.

O Consórcio Cabruca nasceu dentro da Agência de Internacionalização e Exportação (Aiex), que é coordenada pelo professor Henrique Campos Oliveira, da Unifacs. “A Aiex dá todo apoio que o produtor, o pequeno produtor, as associações cooperativas e os grupos de mulheres precisam para que esse chocolate, esse produto derivado do cacau, ele alcance o mercado externo”, explicou Thiago.

Ele contou também que são feitas capacitações para enteder a cultura do país para onde o Consórcio pretende exportar e também participa de outras feiras.

“Em 2023 e 2024, a gente participou de feiras em Paris, Chile, Portugal e em 2025 temos a previsão de 15 países serem visitados, levando mais de 30 marcas do sul da Bahia, todas já qualificadas, atendendo as necessidades que o mercado externo procura”, celebrou Thiago, que continuou: “Para a gente, no sul da Bahia tem tudo o que o mundo quer, a gente tem uma floresta preservada que é a maior biodiversidade do mundo, a gente consegue bater até na própria Amazônia”.

Ele revelou ainda que é da Mata Atlântica que garante a subsistência para os 86 municípios que compõem a Cabruca. “São mais de 90 mil famílias envolvidas nesse processo do cultivo do cacau e algumas delas hoje têm se destacado em produzir um amêndoa de qualidade, que é o cacau fino e posteriormente vai virar o chocolate fino ou chocolate premium, como alguns preferem chamar”, detalhou.

Thiago Fernandes finalizou: “São chocolates que eles participam de premiações. A gente tem chocolates, por exemplo, que já ganhou duas vezes seguidas, medalha de prata e de bronze, provando que o cacau do sul da Bahia tem qualidade. Nós sempre fizemos um bom cacau e agora estamos fazendo um bom chocolate, mostrando ao mundo que é possível verticalizar essa cadeia, preservando a floresta e agregando renda para essas famílias que estão envolvidas no processo”.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.