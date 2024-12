Fenagro apresenta tecnologias baianas inovadoras com diversão e interatividade

Estande é organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

A 33ª edição da Fenagro, maior evento do agronegócio do Norte-Nordeste, continua neste sábado,30, e também tem opções para quem quer conhecer mais sobre as inovações e tecnologias desenvolvidas por pesquisadores baianos. Além de ajudar a popularizar a ciência, o estande organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) oferece games para a criançada.



Um dos projetos apresentados é a 3ª edição da revista Bahia Faz Ciência, uma publicação que reúne tecnologias criadas por estudantes da rede estadual juntamente com professores e universidades. “Temos também a trilha do Bahia Faz Ciência, apresentando, de maneira geral e lúdica, os biomas brasileiros”, explica Andréia Queiroz, que integra a equipe do SECTI presente no evento.

O que mais chama a atenção no estande é o óculos de realidade virtual, que traz conteúdos interativos, como uma viagem realista para o mundo dos dinossauros. “As crianças ficam fascinadas, você precisa ver, é muito importante”, diz Andréia. A iniciativa é coordenada por Dante Maia, médico, professor universitário e dono da empresa Tech VR, ele conta que o uso da tecnologia de realidade aumentada também tem usos no agronegócio.

| Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

“Pode ser usado para a captação de fazendas por drone, visualização com inteligência artificial, captação de números de animais das fazendas. A gente detecta o número de pés por drone, com inteligência artificial”, explica Dante.

O espaço “Games Made in Bahia” também promete entreter a criançada e até os mais velhos. Com computadores potentes e videogames de última geração, a área apresenta jogos eletrônicos criados por baianos. Um deles é o Mu, desenvolvido por Irlan Nascimento e Eduarda Bango, sócios do Bragi Studio.



“A ideia de Mu é porque tem toda essa lenda de que vacas são abduzidas por ETs e ninguém sabe para onde vai ou por quê. E a gente decidiu explorar esse universo e pensar o que acontece com as vacas depois delas serem abduzidas. A gente fez esse trocadilho com o nome dela, que é Mugido, e ela foi abduzida e agora está tentando encontrar um caminho pra voltar pra casa”, descreve.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.