Fenagro 2024 exibe gado com preços entre R$ 15 mil e R$ 30 mil

Espécie Girolando - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) começou neste sábado, 30, com a exposição de mais de 2 mil animais de raça para exposição e comercialização no Parque de Exposições de Salvador. Empresários rurais da Bahia revelaram que o preço do gado para venda pode variar de R$ 15 mil até R$ 30 mil.

A Fenagro, maior feira do gênero do Norte-Nordeste e uma das mais importantes do País, conta com uma variedade de animais, incluindo bovinos das raças Nelore, Girolando e Senepol, equinos como Mangalarga, Campolina e Quarto de Milha, além de caprinos e ovinos.

Leia Mais:

>> Fenagro atrai milhares de pessoas no 1º dia e abre visitação à feira neste sábado

>> Fenagropet promove doações de amiguinhos peludos

Além de serem expostos ao público, os animais participarão de provas, julgamentos e leilões, demonstrando a qualidade da genética baiana e brasileira e as diversas oportunidades de negócios do setor.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o empresário Lucas Serravalle, proprietário da Agro du Valle, localizada em Lajedinho, na Chapada Diamantina, explicou que a seleção dos animais para a feira começa ainda na fazenda.

“Tem aqueles que vem expor e aqueles que vem pra comercialização. A gente seleciona, trata os animais, cuida, tem que fazer todos os exames que os órgãos competentes exigem, pra eles viajarem pra poder entrar no parque. Tem uma série de exames que são exigidos pra que os animais acessem, pra que estejam regularizados e não transmitam alguma doença pra nenhum outro animal que esteja aqui dentro. Não só os nossos como de outros criadores também. Chega aqui tem a fiscalização da ADAB que recebe toda essa documentação, todos os exames todos e permite a entrada”, destaca Lucas.

Lucas Serravalle, proprietário da Agro du Valle | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Segundo o empresário, seu gado é da espécie “Nelore PO (Puro de Origem)” e são comercializados na faixa de R$ 15 a R$ 30 mil. Dos 15 animais trazidos para a feira, dez deles participarão da prova de pista no julgamento que acontece na terça-feira, 3.

“Eles classificam os animais por estrutura. As categorias classifica mpelo porte do animal, a formação dele, a idade, se o tamanho que ele está bate com a idade, a formação dele, a estrutura. Olha tanto qualidades quanto defeitos também”, explica Serravalle.

Espécie Nelore PO | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Já Adilton Moura, gerente da fazenda Senhor do Bonfim (Senepol Panm), localizada em Candeias, trabalha com o gado da espécie “Senepol”, que é de origem americana.

“O gado que veio pra cá foram todos reprodutores, machos e alguns bezerros também. O trato nosso lá na fazenda são todos a parte, eles são criados só com capim e sal mesmo, de forma mais natural possível. É um animal precoce que chega bem do peso, sem contar que é um gado extremamente dócil pra você trabalhar”, pontua o gerente.

De acordo com Adilton, todo o gado será apenas para comercialização direta, com valores que variam de R$ 10 a R$ 16 mil. “É uma espécie de gado que tem vinte anos aqui no Brasil, mas pela adaptabilidade e pela qualidade que deu no cruzamento do Nelore com o Senepol, está tendo uma situação muito boa. Hoje ele é muito utilizado pra esse cruzamento industrial, ou seja, pra precocidade. É um animal dócil, pelo zero, animal rústico se adapta em qualquer região do nordeste, principalmente”, ressalta Moura.

Espécie Senepol | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

O empresário Fabrício Lima, proprietário da Fazenda Pau de Belota, localizada em Ribeira de Pombal, cria as espécies Gir leiteira e Girolando. Ele contou que a venda destes animais varia entre R$ 15 e R$ 25 mil.

“O girolando é uma grande campeã, tem um valor mais agregado. O fomento da exposição agora é agregar valor aos animais. Tem animais de R$ 18 mil, podem chegar até R$ 100 mil ou R$ 150 mil, dependendo da premiação que ele se destaca. Esse gado começou em Minas mas hoje é nacional, todo mundo tem. Tem venda de embrião congelado e tudo mais”, descreve o empresário.

Fabricio Lima, proprietário da Fazenda Pau de Belota | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

“A origem do girolando é o cinco oitavo, que do cruzamento de um quarto com holandês pra dar o cinco oitavo. Tem o meio-sangue que é feito do cruzamento com holandês. Tem um três quartos que vem do meio sangue com holandês. Tem um quarto com um quarto que dá os cinco oitavos. Vamos ter leilão no sábado, estamos aqui com vinte e seis animais e vamos leiloar doze deles”, completa.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.