Fenagropet promove doações de amiguinhos peludos

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) já está rolando neste sábado (30) no Parque de Exposições, em Salvador. Uma das atrações é o Fenagropet, que promove um encontro de protetoras de animais, com cães e gatos disponíveis para adoção.

Em conversa com a reportagem do Portal Massa!, a coordenadora do Fenagropet, Marcela Dell'Izola, comentou sobre as adoções. O stand reúne projetos como o 'Adote um Lovinho', 'Dom Felino Cat Spa' e a 'União de Proteção Animal' de Salvador (UPAs).

"Meu projeto consiste em resgatar animais que vivem em situações de rua. A gente promove a castração, vacina, vermifuga, faz todos os exames necessários, e aí quando os animais estão prontos para adoção, eu faço eventos", explicou a protetora, que administra o 'Adote um Lovinho'.

Leia Mais:

>> Fenagro atrai milhares de pessoas no 1º dia e abre visitação à feira neste sábado

>> Bahia Pesca leva o universo da aquicultura para a Fenagro 2024

Cerca de 15 animais estão presentes no Fenagropet, mas as protetoras ainda contam, em seus abrigos, com centenas de animais abandonados ou em situação de rua. O stand busca aproximar os peludos de potenciais lares e donos.

"O evento para a gente está sendo um sucesso. Nós temos muitos dias pela frente, mas as pessoas já têm vindo, têm visitado, têm tirado foto para ajudar na divulgação, têm trazido as crianças", disse Erica Medeiros, responsável pelo Dom Felino Cat Spa.

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Todas as adoções vêm acompanhadas de um kit com ração, um pratinho para alimentação e um brinquedo, além de uma caixa de transporte para os gatos.

Primeira a adotar na Fenagro, a influenciadora Maria Clara Arruda comentou sobre a importância desse ato de "caridade".

"É minha primeira vez na Fenagro, mas é a segunda experiência com adoção, porque eu já encontrei uma família pra outro gatinho. É um ato de caridade que você faz, o bichinho está em busca de amor e cuidado, então adotem!", pontuou.

Maria Clara Arruda adotou um pet na Fenagro | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.