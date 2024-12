Bahia Pesca leva o universo da aquicultura para a Fenagro 2024

- Foto: Reprodução

Equinos, Bovinos, caprinos e ovinos não são os únicos animais que estarão em exposição durante a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro). O público que frequentar o Parque de Exposições de Salvador entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro também poderá conhecer um pouco mais sobre a produção de peixes, camarões e até de ostras no espaço da Bahia Pesca.

Vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, a empresa compartilha um estande com a SEAGRI, a Agencia de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia (ADAB) e com o Centro de Tecnologia Agropecuária da Bahia (CETAB) com muitas novidades.

Este ano, a Bahia Pesca traz dois tanques demonstrativos, um com tilápias e tambaquis e outro de camarões. Além disso, o estande conta com uma depuradora para mostrar o processo de limpeza e purificação das ostras. “Participar da Fenagro é uma oportunidade que a Bahia Pesca tem de levar ao público projetos importantes de aquicultura desenvolvidos pelo governo do estado da Bahia, como o Tá na Rede, o Camarão no Semiárido e o Bahia Ostra”, explica o presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória.

O público também terá a chance de interagir com os mascotes Caca e Tila, que estão presentes no estande para tornar a experiência ainda mais animada e educativa.

Maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a FENAGRO que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o dia 8 de dezembro, das 9h às 20h.

FENAGRO 2024

Onde: Parque de Exposições de Salvador

Quando: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Horário: das 9h às 20h

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.