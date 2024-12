Fenagro atrai milhares de pessoas no primeiro dia e abre visitação à feira neste sábado, 30

A expectativa é que esta edição atraia mais de 150 mil pessoas ao longo de 10 dias de feira - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Na noite da última sexta-feira, 29, uma multidão se reuniu no Parque de Exposições para aproveitar o primeiro dia da Fenagro 2024. Com direito a muita diversão, música e sofrência, o público pôde curtir shows de grandes artistas do sertanejo a exemplo das bandas Calcinha Preta e Limão com Mel, além das cantoras Simone Mendes, Mari Fernandez e Tayná Agazzi que incendiaram o palco e colocaram todo o público para dançar.

Ingressos e acesso à maior feira agropecuária do Norte-Nordeste

Já neste sábado, dia 30, está aberta a visitação à feira. Com uma programação diversa, que engloba campeonatos, leilões, exposições, atrações culturais e gastronômicas, o evento conta com a presença de mais de três mil animais e 600 expositores até o dia 08 de dezembro no Parque de Exposições. Com valores a partir de R$ 15,00 (meia-entrada), o público em geral pode garantir sua participação na maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil, pelo site Bilheteria Digital ou através de pontos físicos, como Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shoppings Barra, Salvador, da Bahia e Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte). Crianças de até 12 anos e idosos acima de 60 anos não pagam, sendo obrigatória a apresentação de um documento original com foto. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o acesso será gratuito e aberto ao público, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos também estão disponíveis na bilheteria local, situada no Parque de Exposições, que funcionará de 30 de novembro a 1º de dezembro e de 4 a 8 de dezembro, das 9h às 20h, com exceção do dia 7 de dezembro, quando o horário será até às 18h.

Diversão para todas as idades

Os visitantes podem vivenciar programações como Museu da Anatomia Animal, que reúne mais de 30 espécies de animais de produção e silvestres taxidermizados em tamanho real, com pelagem e cores que reproduzem fielmente os animais vivos. A criançada também terá um espaço exclusivo que conta com atrações como a Arena Pônei, espaço que oferece passeios de charrete e montaria em pôneis, com toda segurança e supervisão. Atividades recreativas no Espaço Kids, o show do animador Tio Paulinho e a Casa do Papai Noel completam a diversão. As crianças também podem participar de uma feira de adoção, incentivando a conscientização e o cuidado com os animais.

Sabores autênticos da zona rural baiana

Os apaixonados por sabores e aromas especiais, principalmente os advindos da zona rural da Bahia, se encontram na Vila da Agricultura Familiar, onde podem conhecer produtos autênticos do nosso estado, a exemplo de pratos típicos de diferentes regiões e chopes artesanais produzidos em agroindústrias de pequeno porte, que estão movimentando o mercado. O Empório da Agricultura Familiar conta com mais de quatro mil produtos diferenciados, onde o público tem acesso desde queijos artesanais – produzidos em municípios como Várzea Nova e Camaçari – a iogurtes de licuri, umbu e café, uma criação da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região Ltda (Coopag) da região de Várzea Nova e Miguel Calmon, bem como biscoitos doces e salgados com jeito de roça, diversas marcas de chocolates produzidos no Sul da Bahia, além de frutas e cafés orgânicos da Chapada Diamantina.

Programação musical na Arena Agricultural

Durante os dias de feira também funcionará a “Arena Agricultural”, palco alternativo que foi montado na praça de alimentação da Fenagro para receber a apresentação de grandes nomes do forró e do sertanejo. Os shows acontecem a partir deste sábado, dia 30, nos horários entre às 12h e 20h. No primeiro dia sobem ao palco Emily Ferraz e Paula Damasceno, no dia 01, domingo, se apresentam Galeota das Artes, Ana Costa e Targino Gondim, na segunda, dia 02, 12h os shows ficam ao comando de Maurisola, Gui de Paula e Julio Cardozzo. Já na terça-feira, dia 03, Vinni Maia, Matheus Chamma e Zefa de Zeca serão os responsáveis por animar o público. Na quarta, dia 04, é a vez de Cláudio Barris, Débora de Uauá e Rennan Mendes, seguido pelo dia 05, quinta-feira, que contará com a presença de Rodrigão e Marcynho Sensação. Na sexta-feira, dia 6, João Sereno, Belluco e Adelmário Coelho fazem a festa dos visitantes, no sábado, 7, as bandas Brega e Vinho e Gatinha Manhosa sobem ao palco, e no domingo, 8, o encerramento das apresentações na “Arena Agrocultural” fica por conta de Zezinho da Ema e Nino Coutinho.

Competições equestres e negócios no setor agropecuário

A partir do dia 4 de dezembro, às 19, a Fenagro receberá provas esportivas da modalidade equestre praticada com bois denominada Ranch Sorting. A prova é disputada em duplas e os cavaleiros devem apartar e transferir entre dois currais dez cabeças de gado numeradas de zero a nove. Uma novidade será a disputa do X1 entre duplas compostas por raças de cavalos diferentes para proporcionar a integração de atletas e criadores. As premiações representam 50% do valor arrecadado, logo, serão variáveis, ou seja, quanto maior o número de competidores maior será o valor da premiação.

Reconhecimento aos melhores com a Tratador Fest

Já entre os dias 5 e 8 de dezembro, a Fenagro promoverá leilões de raças nobres, como cavalos Mangalarga Marchador e bovinos Nelore e Girolando, oferecendo uma oportunidade única para vendedores e compradores. No dia 6 de dezembro acontecerá a “Festa do Peão” também chamada de Tratador Fest, que será realizada pela primeira vez no Brasil, onde por meio de votação em sites e grupos dos criadores que estarão presentes na Fenagro, vai premiar os três melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil.

Uma experiência completa para o público e o setor agropecuário

Reconhecida como uma vitrine das mais recentes inovações e tendências do setor agropecuário, a Fenagro 2024 promete resgatar as atrações que marcaram edições anteriores e trazer novidades para todos os públicos. A expectativa é que esta edição atraia mais de 150 mil pessoas ao longo de 10 dias de feira.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.