Cantores da Calcinha Preta celebram mais um show histórico em Salvador na Fenagro

A banda Calcinha Preta foi uma das atrações do primeiro dia da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador. Os vocalistas da banda Silvania Aquino e Daniel Diau celebraram esse momento e disseram que a capital baiana é um local muito especial para a banda, onde eles gravaram o primeiro DVD da história do grupo musical.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Silvânia se disse muito feliz com a participação deles na Fenagro. "Clima de e alegria, de satisfação, de nostalgia, de que o público baiano vai continuar amando muito a Calcinha Preta em 2025, já que estamos tão próximos. Obrigada a todos vocês da comunicação e eu não tenho muita coisa pra falar assim, do público de Salvador, porque é sempre muito incrível, é sempre muito bom. Então eu já espero isso quando eu entro no palco. Obrigada a todos vocês de verdade, a todos os nossos fãs, aos fãs da Ohara, do Bel, a minha central, obrigado aos fãs de Daniel, fãs da Calcinha Preta em si. Muito obrigada, vocês tão sempre presente, curtindo, cantando tudo, isso é muito importante", destacou ela em entrevista a repórter Giovanna Rimola.

Diau salientou que a coisa mais importante para que o grupo tenha tanto tempo de estrada é o respeito aos fãs, já que a Calcinha Preta vai completar 30 anos de história. "Eu acho que o segredo é respeito. Calcinha Preta tem uma imensidão de fãs e sempre existiu o respeito. E é coisa que a gente mais escuta: cara, meus pais ouviam tanto Calcinha Preta que eu passei a curtir o trabalho de vocês aí os jovens vão ouvir a nossa discografia e se apaixonam. Então, a palavra é respeito aos nossos fãs e saber que a gente não pode lançar qualquer coisa, não podemos entrar em modinha. Nós somos precursores em um movimento e a gente tem que continuar naquele movimento, né? Sempre levantando a bandeira do forró romântico", salientou.

Ele agradeceu ao governo da Bahia e ao Grupo A TARDE pela realização da festa. "Ninguém faz sucesso atoa. Primeiramente é Deus que abençoa e o povo que escolhe gostar de um artista. A gente sabe que o sol brilha pra todos né? Eu acho que o grande segredo é isso. Por isso que vem aí o novo projeto da Calcinha que é 'De Geração Pra Geração'. A gente vai convidar essa galera nova aí pra cantar com a gente, então espere muita coisa boa que vem em 2025, mas hoje queremos agradecer a vocês do A TARDE, queremos agradecer a Fenagro, ao governo do estado. E como Silvânia falou, Salvador tem um caso de amor com Calcinha Preta, nosso DVD Atemporal foi gravado aqui e trouxe muitos frutos positivos pra gente e a gente comentou nas redes sociais", celebrou Diau.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.