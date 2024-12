VÍDEO: Daniel Diau e Silvânia Aquino dançam agarradinhos na Fenagro

Confira o registro - Foto: Joilson César | Ag. A TARDE

É muito amor! Nesta sexta-feira, 29, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) foi palco de um momento especial para os fãs do forró. Durante sua apresentação no Parque de Exposições de Salvador, Daniel Diau e Silvânia Aquino protagonizaram uma cena de pura emoção ao dançarem agarradinhos enquanto cantavam a música "Um Novo Amor", clássico que marcou a história da banda Calcinha Preta.

A performance dos dois ícones do forró encantou o público. Confira o registro:

Mas a animação não para por aí. Ainda nesta sexta, outros grandes nomes da música completam a line-up da feira. Simone Mendes, Mari Fernandez e Limão com Mel serão os próximos a garantir a folia madrugada adentro.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

Confira a transmissão ao vivo da Fenagro pelo A TARDE Play