ASSISTA: Calcinha Preta emociona público no 1º dia da Fenagro

O primeiro dia da Fenagro, nesta sexta-feira, 29, começou com tudo. A programação cultural arrastou uma multidão ao Parque de Exposições, para conferir, entre outras atrações, a banda Calcinha Preta.

O grupo se apresentou logo após a cantora Tayná Agazzi. Não faltaram grandes sucessos para emocionar os corações apaixonados como “A Calcinha Preta é Nossa”, “E o Vento Levou” e “Dois Amores, Duas Paixões”. O vocalista Bell Oliver celebrou a volta ao palco do Parque pela Fenagro. “Uma felicidade estar aqui”, disse.

Mas a animação não para por aí. Ainda nesta sexta, outros grandes nomes da música completam a line-up da feira. Simone Mendes, Mari Fernandez e Limão com Mel serão os próximos a garantir a folia madrugada adentro.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

