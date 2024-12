Fãs de Simone Mendes vivem expectativa para show da cantora na Fenagro

Rafaela Lima já foi para cerca de 30 shows de Simone - Foto: Joilson Cesar | Ag. A TARDE

Nesta sexta-feira, 29, Simone Mendes sobe ao palco da Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), no Parque de Exposições, em Salvador, e os fãs já estão em contagem regressiva para o grande momento. A cantora, que faz grande sucesso pelo Brasil, promete um show inesquecível, repleto de sucessos e emoções.

Leia Mais:

>>> Arena AgroCultural terá shows de Adelmário Coelho, Targino Gondin e mais

>>> Segurança na Fenagro terá 680 policiais e reconhecimento facial

>>> Após quatro anos, Fenagro retorna nesta sexta, 29, com grandes shows

Rafaela Lima, técnica em logística de 23 anos, é uma das fãs mais dedicadas de Simone e não esconde sua animação. "Estou muito animada, faz muito tempo que não vou a um show dela, alguns meses, e estou muito ansiosa por isso", declarou a jovem ao Portal A TARDE.

A fã de Simone declarou que já esteve em 30 shows da artista nos últimos anos: "Só aqui em Salvador foram uns 15. Conheci a Simone quando tinha 13 pra 14 anos e sou fã há cerca de oito anos. Um momento especial pra mim foi a gravação do DVD dela no final do ano passado, e hoje a expectativa é a melhor possível".

Ana Fernanda está empolgada para conhecer cantora de perto | Foto: Joilson Cesar | Ag. A TARDE

Outra fã entusiasmada é Ana Fernanda Sepúlveda, estudante universitária de 37 anos, que terá um momento especial nesta noite: "Sou fã da Simone há muito tempo. Hoje é um show especial porque ganhei uma promoção pra entrar no camarim. Estou muito nervosa, nem sei como vai ser a minha reação, mas vou me esforçar pra dizer que a amo muito. Esse é meu maior objetivo. Melhor do que isso, não existe".

O show de Simone Mendes está previsto para começar na sequência da apresentação da Calcinha Preta. de peso, a artista é a dona de hits como “Manda um Oi” e “Daqui pra Sempre”, e mais recentemente, “Erro Gostoso”, música mais tocada nos últimos cinco anos, segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).