Segurança na Fenagro terá 680 policiais e reconhecimento facial

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) irá disponibilizar 680 policiais para o patrulhamento externo da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que começa nesta sexta-feira, 29, no Parque de Exposições de Salvador e segue até o dia 8 de dezembro.

Além do reforço policial, será utilizado o Sistema de Reconhecimento Facial e de Placas para prevenir a entrada de criminosos e recuperar veículos com restrição de roubo. Ao todo, 17 câmeras de videomonitoramento serão instaladas no local, operadas por uma Plataforma de Observação Elevada (POE), focada na segurança ao redor da Fenagro.

O patrulhamento, o registro de ocorrências, atendimentos de emergência e perícias estarão a cargo das Polícias Militar, Civil, Técnica, além do Corpo de Bombeiros. Para garantir a segurança do evento, 54 viaturas estarão à disposição.

A SSP também marcará presença na exposição da feira com estandes interativos, mostrando à população e aos turistas os equipamentos tecnológicos usados no dia a dia das forças de segurança, além de destacar o trabalho das diversas superintendências da pasta.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.