Saiu! Confira ordem dos shows da Fenagro desta sexta

Sucessos como Calcinha Preta, Simone Mendes e Limão do Mel devem subir ao palco nesta sexta - Foto: Divulgação

Para abrir com chave de ouro a maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira de agropecuária do Brasil, sucessos como Calcinha Preta, Simone Mendes e Limão do Mel devem subir ao palco nesta sexta-feira, 29, trazendo grandes clássicos da música brasileira. A Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) inicia hoje e segue até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

A primeira atração a se apresentar é artista Tayná Agazzi, às 20h30. Ela é responsável por sucessos sertanejos como "Bijuteria", "Convite de Casamento", "Vestido de Seda" e muitos mais. Logo após a cantora, a banda Calcinha Preta sobe ao palco, onde promete tocar nos corações dos fãs. Recentemente, a banda tem revivido grandes sucessos com a turnê 'Atemporal'.

Simone Mendes vem logo em seguida. Recentemente, a ex-coleguinha foi confirmada também como participação especial no Baile da Santinha, de Léo Santana. Nome de peso, Simone é a dona de hits como “Manda um Oi” e “Daqui pra Sempre”, e mais recentemente, “Erro Gostoso”, música mais tocada nos últimos cinco anos, segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

Em seguida, Mari Fernandez, que já deu um show no palco do São João da Bahia na edição deste ano, deve liderar sucessos como “Duas Pedaladas”, uma parceria com o baiano Léo Santana. Para fechar com chave de ouro, a banda de forró Limão com Mel, que há mais de 30 anos, toca clássicos como "Porque Não Vê", "Anjo Querubim", "Pra Sempre", "De Janeiro a Janeiro" e "Um Sonho de Amor".

Os shows da Fenagro serão realizados hoje, 29, e no dia 7 de dezembro com as apresentações de Toque Dez, Tayrone, Klessinha, Sirfaley, Zezo, Nadson o Ferinha e Unha Pintada. A abertura dos shows será às 20h, com acesso exclusivo pela Avenida Paralela.