Baile da Santinha confirma atrações para 2025 em Salvador

Léo Santana confirmou a edição especial do Baile da Santinha para o dia 10 de janeiro de 2025, no Wet Eventos, em Salvador. O evento, que promete marcar o início do verão, contará com as apresentações de Nattan, Simone Mendes e Dennis, além de Léo Santana.

Léo demonstrou empolgação ao falar sobre as atrações confirmadas para o evento. "Ter três nomes de peso como Nattan, Simone e Dennis comigo, em Salvador, é muito especial. São três amigos que a música me presenteou e que terei a honra de trazer para o Baile, para cantarem comigo em casa. Tenho certeza que será uma noite especial e espero que meus fãs curtam muito cada momento", comentou o cantor.

Para quem ainda não garantiu ingresso, o Baile oferece a promoção Baile Friday: os fãs podem comprar entradas no lote promocional e sem taxa até o domingo, 1º de dezembro. Os ingressos estão disponíveis na loja Bora Tickets, no Shopping da Bahia, ou no site BoraTickets.