Arena do Festival Virada Salvador ganha novo nome; saiba qual

Arena do Festival Virada Salvador tem novo nome divulgado - Foto: Divulgação

O espaço que tem recebido shows do Festival Virada Salvador, na orla da Boca do Rio, desde 2017, já conta com seu nome oficial. O local agora passa a se chamar 'Arena O Canto da Cidade'.

O nome escolhido pela Prefeitura de Salvador já aparece no perfil do Instagram do 'Virada Salvador', após um mês em que Daniela Mercury sugeriu o título de um dos seus maiores hits para batizar o espaço.

Até o ano passado, o local do Réveillon da cidade vinha sendo chamado de 'Arena Daniela Mercury', mas o nome foi alterado a partir de uma proposta feita pelo Ministério Público do Estado (MP-BA).

O órgão orientou o fim da veiculação no nome Arena Daniela Mercury em peças publicitárias para seguir a Lei Federal nº 6.454/1977, que proíbe a atribuição de nome de pessoa viva para a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos.

Ao Portal A TARDE, à época da mudança de nomes, Daniela Mercury declarou que sugeriu 'O Canto da Cidade' para a arena, que já vinha sendo chamada pela gestão apenas por 'Orla Boca do Rio'.