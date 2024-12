De graça! Show de Lady Gaga é confirmado no Brasil; saiba detalhes

Lady Gaga fará show de graça no Rio - Foto: AFP

A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou que Lady Gaga é a artista que fará o próximo grande show de graça na Praia de Copacabana. A artista assinou um acordo para a realização do megashow, em maio de 2025.

A informação foi confirmada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que declarou que a ideia é que o espetáculo siga o mesmo formato que o de Madonna, realizado seis meses atrás.

A publicação ressaltou que o contrato assinado entre as partes garante sigilo às últimas fases de negociações para a apresentação. O documento também estipula a data de 15 de dezembro como prazo para o desfecho dessas tratativas.

O jornalista ainda declarou que os acordos estão sendo feitos pela gestão de Paes juntamente com a Bonus Track, produtora também responsável pela última empreitada.

Lady Gaga somente esteve no Brasil em 2012, quando passou por Rio, São Paulo e Porto Alegre. Cinco anos depois, desistiu de se apresentar no Rock in Rio 2017 no dia marcado.