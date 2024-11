Anitta, Beyoncé e mais: veja indicados ao Grammy 2025

Brasileira disputará o troféu de Melhor Álbum de Pop Latino - Foto: Divulgação

A Academia de Gravação dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira, 8, os indicados ao Grammy 2025. A maior premiação da música norte-americana será realizada no dia 2 de fevereiro de 2025, em Los Angeles.

Entre os destaques estão Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Charli XCX, que figuram na lista dos concorrentes desta edição.

Anitta também garantiu presença na premiação e disputará o troféu de Melhor Álbum de Pop Latino com seu disco "Funk Generation", lançado em 2024.

Esta é a segunda vez que a cantora brasileira recebe uma indicação ao Grammy. Em 2023, ela concorreu na categoria de Artista Revelação, mas o prêmio foi para a cantora de jazz Samara Joy. Naquele mesmo ano, o Brasil celebrou uma vitória na categoria de Álbum Pop Latino com "Pasieros", parceria entre o cantor panamenho Rubén Blades e o grupo de MPB Boca Livre.

A funkeira celebrou a indicação, e comentou sobre seu desejo de realizar um grande show no Brasil. "A gente está pensando em como fazer isso acontecer, porque a gente tem que fazer grande. Uma coisa é você fazer um show pequeno, como a gente está fazendo nos outros países, é rápido, é prático, não precisa de tanto planejamento assim. Fazer um show grande desse no Brasil requer muito planejamento e muita estrutura. E, hoje em dia, a galera não está muito afim de pagar para ir em eventos desse tipo”.

Mas Anitta revelou que não está ansiosa com a recepção mundial do álbum. "Cheguei a um ponto em que não me preocupo tanto. Claro que quero que dê certo e estou trabalhando para isso, mas estou tranquila. Se for sucesso só no Brasil, já será maravilhoso. Se for global, ótimo. Estou orgulhosa do trabalho."

Pausa na carreira

Questionada sobre uma possível pausa na carreira, Anitta não descartou a ideia: "Estou pronta para essa escolha. Sinto que já conquistei muito. Depende do meu estado emocional. Já atingi o que poderia e mais um pouco. Agora, sinto que posso me dar esse direito, se desejar."

A cantora ainda relatou um período difícil de saúde durante a criação de "Funk Generation". "Cheguei a fazer exames para descartar câncer. Achei que ia morrer e decidi criar um álbum que me deixasse orgulhosa, independentemente do sucesso. Fiz tudo da cama, sem pensar em fórmulas comerciais, apenas me guiando pelo que eu queria deixar."

Veja as principais categorias do Grammy 2025:

Gravação do ano

The Beatles - “Now and Then”

Beyoncé -“Texas Hold ’Em”

Billie Eilish - “Birds of a Feather”

Chappell Roan - “Good Luck, Babe!”

Charli XCX - “360”

Kendrick Lamar - “Not Like Us”

Sabrina Carpenter - “Espresso”

Taylor Swift Featuring Post Malone - “Fortnight”

Música do ano

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Lady Gaga and Bruno Mars – “Die With a Smile”

Taylor Swift featuring Post Malone – “Fortnight”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Álbum do ano

André 3000 - “New Blue Sun”

Beyoncé - “Cowboy Carter”

Billie Eilish - “Hit Me Hard and Soft”

Chappell Roan - “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli XCX -“Brat”

Jacob Collier - “Djesse Vol. 4”

Sabrina Carpenter - “Short n’ Sweet”

Taylor Swift - “The Tortured Poets Department”

Revelação do ano

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor performance solo pop

“Bodyguard” — Beyoncé

“Espresso” — Sabrina Carpenter

“Apple” — Charli XCX

“Birds of a Feather” — Billie Eilish

“Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

Melhor performance pop solo ou grupo

“Us” — Gracie Abrams Featuring Taylor Swift

“Levii’s Jeans” — Beyoncé Featuring Post Malone

“Guess” — Charli XCX & Billie Eilish

“The Boy Is Mine” — Ariana Grande, Brandy & Monica

“Die With a Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars

Melhor álbum pop vocal

Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

Eternal sunshine - Ariana Grande

Chappell Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess - Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT - Taylor Swift

Melhor álbum dance/eletrônica

BRAT - Charli xcx

Three - Four Tet

Hyperdrama - Justice

TIMELESS - KAYTRANADA

Telos - Zedd

Melhor gravação dance/eletrônica

“Make You Mine” – Madison Beer

“Von Dutch” – Charli XCX

“L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

“Yes, And?” – Ariana Grande

“Got Me Started” – Troye Sivan

Melhor álbum de rap

Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1”

Doechii - “Alligator Bites Never Heal”

Eminem - “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Future & Metro Boomin - “We Don’t Trust You”

J. Cole - “Might Delete Later”

Melhor música de rap

Asteroids - Rapsody Featuring Hit-Boy

Carnival - ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $Ign) Featuring Rich The Kid & Playboi Carti

Like That - Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar

Not Like Us - Kendrick Lamar

Yeah Glo! - GloRilla

Melhor performance de rap

Cardi B - “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos - “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem - “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - “Like That”

Glorilla - “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar - “Not Like Us”

Melhor performance de rap melódico

“Kehlani” — Jordan Adetunji Featuring Kehlani

“Spaghettii” — Beyoncé Featuring Linda Martell & Shaboozey

“We Still Don’t Trust You” — Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

“Big Mama” — Latto

“3:AM” — Rapsody Featuring Erykah Badu

Melhor Álbum de Pop Latino

Anitta – Funk Generation

Luis Fonsi – El Viaje

Kany García – García

Shakira – Las Mujeres Ya No Lorran

Kali Uchis - Orquídeas

Melhor álbum de jazz latino

Spain Forever Again - Michel Camilo & Tomatito

Cubop Lives! - Zaccai Curtis

COLLAB - Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Time And Again - Eliane Elias

El Trio: Live in Italy - Horacio 'El Negro' Hernández, John Beasley & José Gola

Cuba And Beyond - Chucho Valdés & Royal Quartet

As I Travel - Donald Vega Featuring Lewis Nash, John Patitucci & Luisito Quintero

Melhor álbum pop vocal tradicional

À Fleur De Peau - Cyrille Aimée

Visions - Norah Jones

Good Together - Lake Street Dive

Impossible Dream - Aaron Lazar

Christmas Wish - Gregory Porter

Melhor álbum de R&B

Chris Brown - “11:11 (Deluxe)”

Lalah Hathaway - “Vantablack”

Muni Long -“Revenge”

Lucky Daye - “Algorithm”

Usher - “Coming Home”

Melhor performance de R&B

“Guidance” — Jhené Aiko

“Residuals” — Chris Brown

“Here We Go (Uh Oh)” — Coco Jones

“Made For Me (Live On BET)” — Muni Long

“Saturn” — SZA

Melhor performance de R&B tradicional

Wet - Marsha Ambrosius

Can I Have This Groove - Kenyon Dixon

No Lie - Lalah Hathaway Featuring Michael McDonald

Make Me Forget - Muni Long

That's You - Lucky Daye

Melhor música de R&B

After Hours – Kehlani

Burning – Tems

Here We Go (Uh Oh) - Coco Jones

Ruined Me - Muni Long

Saturn - SZA

Melhor álbum de R&B progressivo

So Glad To Know You - Avery*Sunshine

En Route - Durand Bernarr

Bando Stone And The New World - Childish Gambino

Crash - Kehlani

Why Lawd? - NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Melhor Álbum de Cinema

Hell’s Kitchen

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

Suffs

The Wiz

Melhor álbum de country

Beyoncé, “Cowboy Carter”

Post Malone, “F-1 Trillion”

Kacey Musgraves, “Deeper Well”

Chris Stapleton, “Higher”

Lainey Wilson, “Whirlwind”

Melhor performance country solo

Beyoncé, “16 Carriages”

Chris Stapleton, “It Takes a Woman”

Jelly Roll, “I Am Not Okay”

Kacey Musgraves, “The Architect”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Melhor performance country em dupla ou grupo

Cowboys Cry Too - Kelsea Ballerini With Noah Kahan

II MOST WANTED - Beyoncé Featuring Miley Cyrus

Break Mine - Brothers Osborne

Bigger Houses - Dan + Shay

I Had Some Help - Post Malone Featuring Morgan Wallen

Melhor música de country

The Architect - Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

I Am Not Okay - Jelly Roll

I Had Some Help - Post Malone Featuring Morgan Wallen

TEXAS HOLD - Beyoncé

Melhor álbum de rock

“Happiness Bastards” — The Black Crowes

“Romance” — Fontaines D.C.

“Saviors” — Green Day

“TANGK” — Idles

“Dark Matter” — Pearl Jam

“Hackney Diamonds” — The Rolling Stones

“No Name” — Jack White

Melhor performance de rock

The Beatles - “Now and Then”

The Black Keys - “Beautiful People (Stay High)”

Green Day - “The American Dream Is Killing Me”

Idles - “Gift Horse”

Pearl Jam - “Dark Matter”

St. Vincent - “Broken Man”

Melhor música de rock

Beautiful People - The Black Keys

Broken Man - (St. Vincent)

Dark Matter - Pearl Jam

Dilemma - Green Day

Gift Horse - IDLES

Melhor Performance de Música Alternativa

“Neon Pill” — Cage the Elephant

“Song of the Lake” — Nick Cave & the Bad Seeds

“Starburster” — Fontaines D.C.

“Bye Bye” — Kim Gordon

“Flea” — St. Vincent

Melhor álbum de música cristã contemporânea

Heart Of A Human - DOE

When Wind Meets Fire - Elevation Worship

Child Of God - Forrest Frank

Coat Of Many Colors - Brandon Lake

The Maverick Way Complete - Maverick City Music, Naomi Raine & Chandler Moore

Melhor álbum de música urbana

nadie sabe lo que va a pasar mañana - Bad Bunny

Rayo - J Balvin

FERXXOCALIPSIS - Feid

LAS LETRAS YA NO IMPORTAN - Residente

att. Young Miko

Melhor clipe

Tailor Swif - A$AP Rocky

360 - Charli xcx

Houdini - Eminem

Not Like Us - Kendrick Lamar

Fortnight - Taylor Swift Featuring Post Malone

Melhor filme musical

American Symphony

June

Kings From Queens

Stevie Van Zandt:

The Greatest Night In Pop