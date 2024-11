Emanuelle Araújo lança música de álbum dedicado aos ritmos baianos

Emanuelle Araújo regravou clássico da música baiana - Foto: Divulgação

Emanuelle Araújo lança nesta sexta-feira, 8, Minha História, segundo single de seu novo álbum solo dedicado aos ritmos baianos. A composição de Xexéu (amigo de Emanuelle nas suas primeiras incursões musicais) em parceria com Luizinho SP, que é hit da Timbalada, ganha a releitura da cantora.

“Essa música refere ao amor romântico e priorizei esse lirismo no arranjo, porém para mim, este amor tem também uma conotação universal. Todo o meu amor ao carnaval, à Bahia, e aos ritmos afro baianos que reverencio neste álbum”, destacou Emanuelle sobre a escolha da música.

Há alguns meses, a artista divulgou o primeiro single do novo álbum, a música “Vá na Paz do Senhor”, composição de Leonardo Reis e Deco Simões. Na ocasião, ela ainda lançou o clipe filmado em Salvador, em vídeo com as participações especiais e dirigido por Magali Moraes e Nanda Costa.

O projeto terá canções inéditas e algumas regravações. Assim como “Minha História”, todas terão conexão com a trajetória da cantora.

Premiada!

E tem baiana na telona! Emanuelle ganhou, na quinta-feira, 7, o prêmio de Melhor Atriz por “O Barulho da Noite”, de Eva Pereira, no Festival Brasileiro de Cinema de Los Angeles. Ainda no mesmo evento, o filme foi laureado com Melhor Filme e Melhor Roteiro.

O longa também recebeu três prêmios (Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante) no 28º Inffinito Film Festival de Miami; os prêmios de Melhor Filme e Melhor Longa-Metragem de Ficção no 24º Festival Internacional de Cine de Santa Cruz (Fenavid), na Bolívia e o Melhor Filme de Ficção pelo Público na 11ª edição do Festival Agenda Brasil, em Milão.

A atriz, além de estrelar o filme ao lado de Marcos Palmeira, também assina a trilha sonora do longa.