Musical “Hoje É Dia de Rock” explora juventude e sonhos em Salvador - Foto: Divulgação

O espetáculo musical “Hoje É Dia de Rock” estreia sua temporada no Galpão Wilson Mello, localizado no Forte do Barbalho, nos dias 08, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 29 de novembro, sempre às 19h. A montagem é permeada por símbolos brasileiros, convivendo com a estética da cultura pop-rock americana da década de 1950. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e na bilheteira, ao preço de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

A história acompanha Pedro e Adélia, que partem do sertão mineiro com os cinco filhos em busca de novas oportunidades na capital. Lá, a família vive o choque entre tradição e modernidade, enfrentando o medo do futuro e a saudade de casa. Pedro, um músico clarinetista apaixonado, busca reinventar a própria música enquanto Adélia sonha com uma vida digna para os filhos. Cada um dos jovens, por sua vez, explora os desejos e descobertas da adolescência, imersos na chegada de novos símbolos culturais e influências comportamentais.

| Foto: Divulgação

Leia mais:

>>> Agenda cultural: Ana Carolina, Gilsons, cultura afro e muito mais

>>> Com atrações internacionais, ‘Afropunk’ é no fim de semana

>>> Escritores baianos são finalistas do prêmio Jabuti 2024

O espetáculo reúne Gil Teixeira, Taise Paimn, mano leone, Malu Oliveira, Bira Freitas, João Victor Sobral, Lucas Oliveira, Tarsila Carvalho, Ella Dias, Lorran Costa, Natálie Souza, Michel Santana e Day Hoshizora. Ainda conta com banda ao vivo formada pelos músicos Breno Oliveira, Gutierrez Caxias, Cassiano Faleta, Gabriel Caldas, Ítalo Barbosa, Pedro Sales e Rudá Paixão. As canções dos Beatles, Saulo Laranjeira, Milton Nascimento, Lô Borges e Elvis Presley compõem o repertório.

| Foto: Divulgação

A consultoria musical é de Ray Gouveia, a iluminação de Núbya Guimarães e a visualidade de Lucas Oliveira e Elis Brito. A direção geral é assinada por Daniel Marques, que apresenta “Hoje É Dia de Rock” como seu primeiro trabalho profissional depois da sua formatura no curso de Direção Teatral da Universidade Federal da Bahia.

Serviço

Espetáculo: Hoje É Dia de Rock

Datas: 08, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 29 de novembro às 19h

Local: Galpão Wilson Mello, Forte do Barbalho, Salvador, BA

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) – disponíveis no Sympla e na bilheteria