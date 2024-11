Em tratamento, Preta Gil revela se estará no Carnaval de Salvador

Preta Gil surpreendeu com revelação sobre cantar no Carnaval - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil abriu o jogo sobre a possibilidade de participar do Carnaval de Salvador em 2025. A cantora segue em tratamento contra o câncer e chegou a cancelar participação em um festival de música nesta semana.

Em entrevista à coluna Splash, do UOL, a famosa afirmou que ainda é prematuro pensar no "Bloco da Preta" e que a sua atenção é o tratamento contra o cãncer.

"É cedo para falar porque a gente ainda está no começo do tratamento [contra o câncer], ainda tem muita coisa para vir pela frente, cirurgias, então é cedo", comentou a artista.

Preta Gil aproveitou e destacou que o seu sentimento é de gratidão: "Todos os segundos do dia, tudo o que acontece no dia eu agradeço. Consegui levantar da cama, consegui tomar banho, tem dias que eu não consigo, a fadiga é muito grande, as dores, então eu consegui viver na situação que eu estou, é muito gratificante".