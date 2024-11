Preta Gil reage após Gilberto Gil falar em "aceitar a hora de ir"

Gilberto Gil causou com comentário sobre Preta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil se manifestou sobre as críticas que Gilberto Gil tem recebido por causa de um conselho que deu quando ela estava se recuperando da sepse, que ela sofreu no ano passado. Na ocasião, o cantor falou que a famosa deveria aceitar o fim da vida com tranquilidade.

Em entrevista à CNN Brasil, a cantora garantiu que observou a fala como um conselho do pai e que “entender Gilberto Gil é para poucos”.

“Não importa o que as pessoas acharam, importa o que eu achei e o que eu senti, eu sei que foi um afago, foi um conselho de pai muito amoroso, muito lindo, e são poucas pessoas que entendem”, desabafou.

Preta Gil ainda ressaltou: “Gilberto Gil não é para todo mundo, não. São poucas pessoas que entendem as mensagens por trás das mensagens que ele passa, eu entendi e recebi com muito amor. Lutei e venci; e, agora, vou lutar e vou vencer de novo”.

Na época em que o comentário veio à tona gerou muita repercussão, com internautas indicando a fala do veterano como muito negativa.