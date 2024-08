Lady Gaga e Bruno Mars lançam clipe e deixam web chocada: "Lenda"

Lady Gaga e Bruno Mars lançaram dueto e clipe tem chamado a atenção - Foto: Divulgação

Lady Gaga e Bruno Mars, considerados dois dos maiores nomes da atualidade, lançaram a parceria "Die With a Smile". O clipe, divulgado nesta quinta-feira, 15, já tem dado o que falar e conquistado muitos fãs.

A música, que é uma balada romântica, conta com um clipe em que Mars e Gaga aparecem com roupas "western" da mesma cor. Nas imagens, eles estão cantando, dançando e até fumando em um cenário com palco.

A parceria entre Lady Gaga e Bruno Mars já era aguardada desde o início da semana, quando a artista apareceu em foto vestida com uma camiseta que homenageava o cantor e vice-versa.

O dueto é o primeiro trabalho dos dois artistas em 2024. Em outubro, Bruno vem para o Brasil para iniciar uma série de 15 apresentações pelo país, incluindo um show beneficente. No mesmo mês, Gaga é aguardada no filme "Coringa: Delírio a Dois".

Nas redes sociais, internautas festejaram o clipe. Um usuário do X comentou: "Uma lenda". "Que clipe espetacular e que música... podem entregar os prêmios para eles", falou outro.

Confira o clipe: